Górnik Polkowice - Chrobry Głogów. Małe derby Zagłębia Miedziowego, pierwszy taki mecz od 8 lat

Górnik Polkowice - Chrobry Głogów

Ostatni mecz o stawkę pomiędzy Chrobrym Głogów a Górnikiem Polkowice został rozegrany w sezonie 2013/2014, jeszcze na poziomie II ligi (trzeci poziom rozgrywkowy). Wówczas głogowianie nie pozostawili „Górnikom” złudzeń i wygrali aż 5:0. Dwie bramki strzelił będący do dziś w kadrze Pomarańczowo-Czarnych Michał Ilków-Gołąb.

Od tamtej pory zmieniło się niemalże wszystko. Chrobry awansował na zaplecze ekstraklasy i gra na nim nieprzerwanie aż do teraz. Górnik z kolei po latach tułaczki po niższych ligach najpierw awansował do II ligi, a już w drugim sezonie na poziomie centralnym wywalczył awans do Fortuna 1 ligi. Los skojarzył oba zespoły z Zagłębia Miedziowego już w czwartej serii gier.

Chrobry ma za sobą całkiem udany początek sezonu. Podopieczni Ivana Djurdjevicia na inaugurację pokonali Stomil Olsztyn 2:1, a w 2. kolejce sprawili dużą niespodziankę, pokonując Arkę w Gdyni 2:0. Potknęli się dopiero w niedzielę, kiedy to mierzyli się z Widzewem w Łodzi. Po pechowej interwencji Mavroudísa Bougaḯdisa już w 11 min przegrywali 0:1 i choć ambitnie walczyli o chociażby punkt, to w 90 min stracili drugą bramkę.