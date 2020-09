Google Maps wprowadza zmiany. To ważne dla kierowców

Znika znany polski sklep internetowy. Koniec zakupów online

Tesco kończy sprzedaż przez internet i zamyka kolejne sklepy w Polsce. To, co zostanie, przejmie konkurencyjna sieć marketów. E-zakupy będą działały w Polsce jeszcze tylko do końca października. Wtedy też zlikwidowanych zostanie 6 kolejnych marketów Tesco.