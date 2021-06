Golf. Wrocławianin Adrian Meronk zadebiutował w US Open

US Open to - w świecie golfa - prestiżowy turniej wielkoszlemowy, w którym grają najlepsi golfiści. Do tej pory żaden Polak nie zaszedł tak daleko, by tam wystartować. Powyżej zawodów wielkoszlemowych właściwie nic nie ma. Może tylko Ryder Cup lub - przez swój prestiż - igrzyska olimpijskie .

Jest też na niej Rory McIlroy, z którym polski golfista zrobił sobie zdjęcie jeszcze w 2010 r. Zawodnicy z podobnie kręconymi włosami patrzą w obiektyw uśmiechnięci. Teraz Adrian Meronk zmierzył się na jednym turnieju z McIlroyem.

Awans do US Open udał się Meronkowi po ostatnich występach w turniejach z cyklu European Tour. Grał w Anglii, gdzie zajął trzecie miejsce, potem w Danii, a ostatnio w Niemczech w Porsche European Open, gdzie zagrał średnio i zajął 45. lokatę. To jednak wystarczyło. Dzisiaj Adrian Meronk może się pochwalić tytułem pierwszego polskiego golfisty, który awansował do „majorsów” - jak mówi się o najważniejszych imprezach golfowych na świecie. Wcześniej wielokrotnie był jednak już tym pierwszym. Jako pierwszy Polak awansował najpierw do cyklu Challenge Tour, a później do European Tour. Jako pierwszy stanął na podium obu tych lig. Również jako pierwszy wspiął się tak wysoko w ogólnoświatowym rankingu golfa. Dziś zajmuje 181. miejsce, co jeszcze nie tak dawno było nie do wyobrażenia.