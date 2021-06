Gminy zakazują podlewania ogródków. To działanie na granicy prawa

Upalne dni, brak opadów powodują, że w kranach wielu mieszkań i domów ciśnienie wody spada. Jednocześnie, skwar oznacza bardzo trudne warunki dla upraw. Żółkną trawniki, schną krzewy, marnieją grządki warzywne.

Wydaje się, że gdy zaczyna brakować wody do codziennych czynności życiowych, gotowania czy mycia, konieczność ograniczenia jej zużycia tylko po to, by np. trawnik zachował soczyście zielony kolor nie powinna budzić wątpliwości. Jednak, aby przypomnieć swoim mieszkańcom o potrzebie oszczędzania wody, niektóre gminy wprowadzają zakaz używania jej do podlewania.

Takie regulacje budzą wątpliwości, ponieważ nie ma przepisów pozwalających na wprowadzenie zakazu. Najczęściej gminy, wydając zarządzenia w sprawie ograniczenia użycia wody, powołują się na art. 40 ustawy o samorządzie gminnym. Pozwala on radzie gminy wydawać przepisy porządkowe, "jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli". Zatem gminy powinny dobrze przygotować się do wprowadzenia zakazu, aby w razie wstąpienia mieszkańców na ścieżkę prawn,ą móc go obronić.