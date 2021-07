Głośny sąsiad to problem, również w dzień. Co zrobić, jeśli hałas staje się dla nas nie do zniesienia

Nasz sąsiad hałasuje w dzień i nie pozwala nam odespać nocki lub utrudnia nam pracę w domu? Nie musimy czekać do ustalonej w regulaminie przez wspólnotę mieszkaniową godz. 22.00, która rozpoczyna ciszę nocną. Według prawa uporczywy hałas możemy zgłaszać także w dzień, a głośnemu sąsiadowi założyć sprawę sądową.

Zgodnie z art. 51 KW o zakłócaniu porządku publicznego, spokoju i spoczynku nocnego, osoby, które popełniają wykroczenia z tego artykułu, podlegają karze grzywny lub pozbawienia wolności. Przepis ten nie odnosi się jedynie do hałasu. Lecz precyzuje również pojęcia ciszy nocnej. - Zakłócanie spokoju lokatorów dotyczy również godzin dziennych – zapewnia Waldemar Forysiak, rzecznik prasowy straży miejskiej. - Jeśli odczuwamy dyskomfort powodowany hałasem, sprawę możemy zgłosić przez całą dobę.

Co jednak jeżeli patrol policji lub straży miejskiej dotrze do nas gdy sąsiad właśnie wyłączył głośną muzykę. - Najlepiej gromadzić dowody – rekomenduje Waldemar Forysiak. - Pierwszą reakcją na hałas powinna być nasza własna interwencja u sąsiada. Jeśli natomiast nie reaguje on na nasze prośby o spokój, a my mamy na to dowody w postaci np. nagrań, możemy wezwać policję lub straż miejską.