GKM – Sparta 2021 (ONLINE, TRANSMISJA NA ŻYWO, wynik, bieg po biegu, składy, gdzie oglądać w TV, 23.04.2021)

Betard Sparta rozpoczęła nowy sezon od pewnego zwycięstwa nad eWinner Apatorem Toruń 51:39. Wydaje się, że ZOOleszcz DPV Logistic GKM to rywal z nieco niższej półki. Podopieczni Janusza Ślączki w tegorocznych rozgrywkach PGE Ekstraligi mieli dotychczas jedną okazję, aby pokazać swoją siłę. Grudziądzanie w Zielonej Górze okazali się wyraźnie słabsi od miejscowego Marwis.pl Falubazu, przegrywając 39:51. Gwiazdą wieczoru okazał się zdobywca 16 punktów - Nicki Pedersen. To właśnie w Duńczyku żółto-niebiescy powinni upatrywać lidera, który może pomóc im w utrzymaniu w PGE Ekstralidze.

- Było nas stać na trochę więcej. Wynik nie wygląda najlepiej, ale nie można powiedzieć, że zawodnicy się nie starali. Nikt nie przyjechał do Zielonej Góry tylko po to, żeby odjechać ten mecz. Niestety, nie trafiliśmy ze sprzętem. Brakowało nam zwłaszcza dobrego wyjścia spod taśmy - tłumaczył po zakończeniu rywalizacji trener Ślączka.

GKM Grudziądz – Sparta Wrocław: awizowane składy, relacja bieg po biegu, gdzie oglądać, transmisja tv

W ostatnich latach największym atutem ZOOleszcz DPV Logistic GKM-u było posiadanie w składzie jednego z najlepszych żużlowców na świecie. Artiom Łaguta po sześciu latach jazdy w barwach klubu z Grudziądza postanowił zmienić otoczenie. W WTS-ie będzie miał większą szansę, aby osiągnąć wyznaczone cele. - Klub (GKM - przyp. red.) mocno się starał, żeby awansować do pierwszej czwórki. Zawsze czegoś jednak brakło. Znakomici są też kibice. Chciałem jednak powalczyć o medal. W Grudziądzu brakowało szczęścia. Powoli zapominałem co to play-off. Sierpień i koniec sezonu. Po sześciu latach postanowiłem spróbować w innym miejscu - stwierdził Rosjanin na łamach portalu PoBandzie.

Ambicje Betardu Sparty sięgają znacznie wyżej niż sam awans do fazy play-off. Wspominał o tym ostatnio Maciej Janowski. - Jesteśmy profesjonalnymi sportowcami i każdy z nas przygotowuje się tak, by sięgać po najwyższe cele. Naszym od zawsze jest złoty medal mistrzostw Polski. Do tego będziemy dążyć w tym sezonie i następnym, tak samo jak dążyliśmy do niego w latach poprzednich. Trudno byłoby mi się przygotowywać do sezonu, nie myśląc o wygranych. Dlatego uważam, że ta presja bardziej napędza, niż hamuje - stwierdził po meczu z eWinner Apatorem.