Gigantyczny sterowiec nad Wrocławiem. Takiego jeszcze u nas nie było

Sterowiec Goodyear Blimp od czerwca lata nad Europą. Jeden z największych zeppelinów na świecie jest wykorzystywany do relacjonowania motoryzacyjnych imprez.[/b] Sterowiec Goodyear pod koniec lipca przeleci do Wrocławia w drodze zn Pragi do Kopenhagi. Zatrzyma się w okolicach Wrocławia na kilka dni.



O sterowcu, jego historii oraz o tym, gdzie będzie można go zobaczyć, piszemy na kolejnych stronach.