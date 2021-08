Gigantyczna ławka w Bieganowie na Dolnym Śląsku. Big Bench nową atrakcją turystyczną

Pani Lucyna 20 lat spędziła we Włoszech i to właśnie stamtąd na swój prywatny teren przy agroturystyce sprowadziła pomysł na instalację Wielkiej Ławki Big Bench. Na Półwyspie Apenińskim stanęło już 168 podobnych konstrukcji.

- Agroturystyka Koko Ryku jest owocem wspomnień z dzieciństwa, wakacji spędzonych na wsi u dziadków w malowniczej wsi - wspomina. - Jest też efektem wiedzy zdobytej w życiu dorosłym w Polsce i we Włoszech, jest spełnieniem marzeń i potrzeby zmiany - dodaje.

Inicjatorką pojawienia się pierwszej w Polsce Wielkiej Ławki Big Bench jest Lucyna Golaszczyk. W 2011 r. przyjechała w okolice Bieganowa prosto z Piemontu we Włoszech, aby osiedlić się tu na stałe i prowadzić niewielką agroturystykę.

Na otwarciu Wielkiej Ławki Big Bench pojawili się lokalni przewodnicy na czele ze znanym lokalnej społeczności panem Czesławem Dominasem, sąsiedzi, turyści - zarówno dorośli jak i dzieci. Otwarcia dokonała pani Lucyna wraz z gromadką dzieci. Wszyscy robili sobie wyjątkowe zdjęcia. Dzieci co rusz sprawdzały czy rzeczywiście Wielka Ławka jest taka duża a dorośli nie mogli się doczekać kiedy zajmą ich miejsce by... przypomnieć sobie jak to jest być dzieckiem. Tymczasem czworonożny przyjaciel gospodarzy miejsca znalazł bez trudu schronienie pod Wielką Ławką a tego dnia słońce było gorące i ciepłe jak atmosfera na otwarciu Big Bencha.