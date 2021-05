Giganci Siatkówki 2021 ze sponsorem tytularnym. Kolejne karty odsłonięte

TAURON już po raz trzeci został strategicznym partnerem turnieju Gigantów Siatkówki. Główną część imprezy zaplanowano na 25 i 26 września w hali sportowej w Jelczu-Laskowicach, nieopodal Wrocławia. Formuła zawodów pozostaje niezmienna - to starcie dwóch polskich i dwóch zagranicznych zespołów. Mecze będą transmitowane przez telewizję Polsat, a dochód z biletów zostanie przeznaczony na cele charytatywne.

- Polska siatkówka to esencja współczesnego sportu, jaki chcemy rozwijać i wspierać w Polsce. Z jednej strony sukcesy na najważniejszych światowych imprezach, z drugiej strony rozgrywki krajowe na najwyższym poziomie, przyciągające uwagę milionów fantastycznych kibiców – mówi Paweł Strączyński, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Wsparcie dla dyscyplin sportowych będących wizytówką Polski na świecie, to rola najważniejszych firm w polskiej gospodarce – dodaje prezes TAURONA.

- Bardzo się cieszę, że kolejny rok tak uznana marka jak TAURON Polska Energia będzie wspierać nasz turniej. Dla wielu siatkówka w Polsce to sport numer jeden i my to rozumiemy oferując co roku rywalizację sportową na najwyższym poziomie. Gościliśmy u siebie najmocniejsze kluby z całej Europy, a także najlepsze polskie drużyny. Zbudowaliśmy markę, dzięki której możemy współpracować z takim koncernem jak TAURON. Bardzo nas to cieszy - mówi Wojciech Rozdolski.