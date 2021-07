Gdzie się zaszczepić przeciwko Covid-19 w podwrocławskich miejscowościach? [LISTA, MIEJSCA, DATY]

ŚRODA ŚLĄSKA

W hali OSiR przy ul. 1 Maja 4 w Środzie Śląskiej można przyjąć szczepionkę Pfizera, Moderny i Astra Zeneca, a od sierpnia można zapisać się na szczepienie preparatem jednodawkowym Johnson&Johnson.

Terminy szczepień:

4 sierpnia od 15:00 do 20:00 – Pfizer, Johnson, Moderna, Astra Zeneca

14 sierpnia od 10:00 do 13:00 – Pfizer, Johnson, Moderna, Astra Zeneca

21 sierpnia od 10:00 do 13:00 – Pfizer

25 sierpnia od 16:00 do 19:00 – Pfizer, Moderna, Astra Zeneca

ZABŁOTO (GMINA KOSTOMŁOTY)

1 sierpnia w miejscowości Zabłoto w ramach odbywającej się imprezy folklorystycznej będzie możliwość zaszczepienia się jedną dawką szczepionki Johnson&Johnson. Nie jest wymagana rejestracja - wystarczy przyjść z dowodem tożsamości. Dodatkowo, każdy mieszkaniec gmin, który zaszczepi się w ramach niedzielnej akcji i wypełni ankietę konkursową, będzie miał szansę na zdobycie nagród.