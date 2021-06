Gdzie nie będzie wody i prądu? Sprawdź listę ulic we Wrocławiu

Z powodu prac na sieci wodociągowej w godz. 7.00 - 14.00 planowane są przerwy w dostawie wody na: Grabiszyńskiej (numery 96-108), Icchaka Lejba Pereca (numery 2, 3, 4) i Żelaznej (nieparzyste numery od 55 do 57). Z kolei od 8.00 do 14.00 nie będzie wody na Baryckiej 7, a od 9.00 do 13.00 przy ulicach: Powstańców Śląskich (parzyste numery od 22 do 28-30) i Zaolziańskiej 1.

Gdzie nie będzie prądu? Od godz. 7.00 - 16.00 na Estońskiej (od 1 do 17 i od 2 do 16), Klecińskiej 192, Traktatowej (1 i od 4 do 4a), Sztabowej (od 88 do 98, parzyste), Drukarskiej (dz.25/2) oraz Melioranckiej (numery parzyste od 8 do 16).