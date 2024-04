Gdzie nie będzie prądu w dolnośląskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 1.04

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w dolnośląskim 1.04? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w dolnośląskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Legnica Legnica ul Kołodziejska 34c, Kunicka 10, Wrocławska 306, Graniczna 4 i 5, Kunice ul. Ogrodowa 4a, 4 od 8.04 godz. 23:30 do 9.04 godz. 4:00 Wrocław Wrocław Fabryczna: Dzierżonia 25b i od 32 do 38, Rzeszowska od 21 do 41 i od 24 do 42, Dębicka 10.

3.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Lechitów od 35 do 45 i od 72 do 78, Obornicka od 79 do 85d nieparzyste.

3.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Idzikowskiego dz.4/11 i dz.5/79.

4.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Parafialna 22 i od 23 do 59, Grota-Roweckiego 73, Snopkowa od 8 do 14 i 11a, Kosmiczna od 4 do 6 parzyste, Radarowa, Daleka, Wróbla od 40 do 70 parzyste, Sztabowa od 25 do 37 i od 28 do 32, Gajowicka od 145 do 161 i od 120 do 148 oraz dz.55/2, Łączności 18, Podchorążych 3, Słowicza od 17 do 19 nieparzyste, Hallera od 21 do 29a nieparzyste, Wałbrzyska 52 oraz dz.51/1.

4.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Dmowskiego od 19 do 19k, Ładna od 4 do 22 parzyste, Piwna od 13 do 23 i od 10 do 22.

4.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Grębocicka od 2 do 4 parzyste oraz dz.9/5 i dz.9/4, Małomicka od 8 do 10 parzyste, Dolnobrzeska od 61 do 61c.

5.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Postolińska od 17 do 27 i 14 oraz dz.47/2 i dz.48, Krzywoustego od 172 do 176 parzyste oraz dz.3/1 i dz.3/7.

5.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Probusa od 1 do 11 nieparzyste, pl. Św. Macieja od 1 do 9 i od 2 do 10.

5.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Kwiatkowskiego 3.

6.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Miłoszycka od 1 do 13 i od 2 do 12, Swojczycka od 117 do 137 i od 118 do 156, Ludowa, Chałupnicza od 1 do 53a i od 2 do 22 oraz cmentarz.

9.04 od godz. 7:00 do 11:00 Wrocław Fabryczna: Sieroszowicka dz.6/3 i dz.5/3, Wróblowicka, Lewa, Trójkątna, Hodowicka, Grabowa 1 oraz dz.152 i dz.153/2, Górecka od 99 do 165 i od 102 do 118 oraz dz.4/2, dz.20/2 i dz.105/5, Uciechowska od 3 do 23 nieparzyste, Główna od 1 do 17 i od 2 do 22, Starobielawska od 47 do 69 i od 32 do 52, Wojanowska dz.32/5, Piotrkowska 9, Jędrzejowska od 1 do 7 i od 2 do 34, Przemiłowska, Dłużycka 7 i od 6 do 6e.

9.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Koreańska od 61 do 89 nieparzyste.

9.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Namysłowska od 2 do 6a parzyste.

9.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Piętaka od 12 do 14 parzyste, Potockiego 25 i od 2 do 14a oraz dz.8/2, Kasprowicza od 73 do 73b i od 62 do 70 oraz dz.35/3.

10.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Turecka od 26 do 30 parzyste, Francuska od 62 do 136 parzyste, Nowodworska 17 i 17b oraz dz.7/6, Boguszewskiej od 3 do 19 nieparzyste, Dołęgi-Mostowicza od 1 do 19 i od 2 do 12, Dąbrowskiej od 1 do 9 nieparzyste, Kosidowskiego od 1 do 11 i od 2 do 12, Meissnera od 1 do 9 i od 2 do 14, Parandowskiego od 1 do 41 nieparzyste, Dygata od 1 do 7 i od 2 do 14.

11.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Krynicka od 33 do 39 nieparzyste.

11.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Osobowicka od 79 do 89 nieparzyste, Krotoszyńska od 1 do 31 i od 2 do 28, Ostrzeszowska od 34 do 46 parzyste, Wieruszowska od 3 do 23 i od 2 do 26.

11.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Różyckiego od 11 do 15 i od 12 do 16, Paderewskiego 117.

11.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Żółta 15, Biała od 38 do 44 parzyste, Północna od 15 do 19 nieparzyste.

12.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Przejazdowa 6, Kurlandzka od 1 do 19 i od 2 do 20, Grodzieńska od 9 do 19 nieparzyste.

12.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Rakietowa od 29 do 39, od 2 do 44, 115 i od 114 do 116 oraz dz.15/1, dz.15/10 i dz.2/1.

13.04 od godz. 7:00 do 16:00 Krzeptów: Rakietowa.

13.04 od godz. 7:00 do 16:00 powiat bolesławiecki Milików, 86K, 86I, 86J.

3.04 od godz. 9:00 do 14:00 powiat głogowski Głogów ul. Kosmonautów polskich 121

9.04 od godz. 8:00 do 16:00 powiat jaworski Piotrowice 91-111

3.04 od godz. 8:00 do 12:00 Piotrowice Osiedle 1-41

3.04 od godz. 11:00 do 16:00 Jawor ul. Myśliborska 13

4.04 od godz. 8:00 do 12:00 Muchów Leśniczówka

4.04 od godz. 11:00 do 16:00 Niedaszów 1-11, 15A, 23AB,28A dz. nr/3-4

9.04 od godz. 8:00 do 12:00

Jawor ul. Piłsudskiego 11

10.04 od godz. 9:00 do 16:00

Sichów dz. nr 173/3

6.07 od godz. 9:00 do 16:00 powiat karkonoski Wojcieszyce, ul. Leszczynowa.

3.04 od godz. 8:00 do 13:00 powiat kłodzki Nowa Wieś Kłodzka 1, 1A, 3, 4, 9, 10, 16, 18, 23, 23A, 24, 25, 28, 29, 31, 31A, 33, 33A, 34, 35, 38A, 39, 40, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 68, 69, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 105B, DZ.238, DZ. 5/4, DZ,90/2, Czerwieńczyce 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 11A, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 22A, 22B, 24, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39A, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 54, 55, 56, 58, 63, 64, 64A, 64B, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 77, 78, 78A, 79, 84, 89, 90, 93, 114, 114A, 114B, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 121A, 121B, 122, 123, 128, Bożków 11, 18, 19, 233, 235, Koszyn 13, 15, 6, 20, 20A, 236, Nowa Ruda ulice: Kłodzka 31, 46, Węglowa Wola od 1 do 34

3.04 od godz. 8:00 do 15:00

Duszniki ulice Dolina od 1 do 16, Polne Domy od 1 do 11

4.04 od godz. 9:00 do 14:00 powiat legnicki Grzybiany ul Topolowa 16b, 35, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 60, 62, 64, dz. 103/2, dz. 102/2, dz.102/3, dz. 829/14

2.04 od godz. 8:00 do 16:00

Gołaczów numery działek : 380/1, 382/2

4.04 od godz. 8:00 do 14:00 Krajów nr. 61, 65, 82, 92, 79, 97, działki: 191/19, 191/38, 191/40, 191/16, 191/24, 191/56, 191/43

4.04 od godz. 8:00 do 15:00 Dunino 2Z, 2W, dz. 16/8-9

23.09 od godz. 8:00 do 14:00 powiat lubański Lubań, ul. Stawowa od 1 do 17, Aleja Niepodległości od 1 do 20, Lipowa od 1 do 3 , Skalnicza od 1 do 7A, Żołnierska od 1 do 6, Leśna od 40 do 51E, Fortowa od 1 do 7, Krótka, Groblowa - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

3.04 od godz. 8:00 do 9:00

Radostów Górny, od 63 do 106A.

3.04 od godz. 8:30 do 12:30 Nawojów Śląski, od 75 do 81.

3.04 od godz. 8:30 do 13:30 Lubań, ul. Stawowa od 1 do 17, Aleja Niepodległości od 1 do 20, Lipowa od 1 do 3 , Skalnicza od 1 do 7A, Żołnierska od 1 do 6, Leśna od 40 do 51E, Fortowa od 1 do 7, Krótka, Groblowa - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

3.04 od godz. 13:00 do 14:00 Nawojów Śląski, od 75 do 81.

4.04 od godz. 8:30 do 13:30 Karłowice, działka budowlana 714/1, 714/2.

4.04 od godz. 9:00 do 14:00 Nawojów Śląski, od 75 do 81.

5.04 od godz. 8:30 do 13:30 powiat lubiński Czerniec - okolice numerów/działek: 49 (dz.396/15), dz.260/1

3.04 od godz. 8:00 do 18:00

powiat lwówecki Skorzynice, od 82 do 102a.

3.04 od godz. 9:00 do 14:00

Modrzewie, działka budowlana 92/7, 92/11, 92/14.

4.04 od godz. 9:00 do 14:00 powiat milicki Miłochowice dz. 146/6, dz. 146/8 i działki przyległe. Gm. Milicz.

3.04 od godz. 8:00 do 12:00 Wróbliniec od nr 12 do 23, Górale 1 i działki przyległe. Gm. Milicz.

3.04 od godz. 8:00 do 9:00 Wróbliniec od nr 1 do 10, 24 i działki przyległe. Gm. Milicz.

3.04 od godz. 9:00 do 16:00 Wróbliniec od nr 12 do 23, Górale 1 i działki przyległe. Gm. Milicz.

3.04 od godz. 15:00 do 17:00 Wróbliniec od nr 12 do 23, Górale 1 i działki przyległe. Gm. Milicz.

4.04 od godz. 8:00 do 9:00

Milicz ul. Armii Krajowej od nr 5 do 16, Szkoła Podstawowa, Biedronka, Kościuszki od nr 1 do 23, Policja, Grota Roweckiego od nr 1 do 15 nieparzyste, nr 2 Szkoła Liceum , Przychodnia Zdrowia, Grunwaldzka od nr 7 do 13, 16 i działki przyległe.

4.04 od godz. 8:00 do 17:00 Wróbliniec od nr 1 do 10, 24 i działki przyległe. Gm. Milicz.

4.04 od godz. 9:00 do 16:00 Wróbliniec od nr 12 do 23, Górale 1 i działki przyległe. Gm. Milicz.

4.04 od godz. 15:00 do 17:00 Cieszków ul. Malinowa i działki przyległe.

9.04 od godz. 8:00 do 12:00 Wziąchowo od nr 1 do 13A, 45, 46, od nr 48 do 53, działka 52/2, Punkt Przedszkolny, OSP. Gm. Milicz.

9.04 od godz. 8:30 do 14:00

Rakłowice od nr 1 do 17, dz. 13/2, Dziadkowo od nr 1 do 3B i działki przyległe. Gm. Cieszków.

10.04 od godz. 14:00 do 17:00

powiat oleśnicki Wabienice od nr 47 do 51 i działki przyległe. Gm. Bierutów.

3.04 od godz. 8:00 do 11:00 Dobroszyce ul. Wojska Polskiego 34, 35, 39, dz. 35/3, dz. 63, dz. 22, dz. 37/5 i działki przyległe, Rumiankowa. Gm. Dobroszyce.

3.04 od godz. 8:00 do 16:00 Oleśnica ul. Kopernika dz. 193/9, Spalice ul. Wierzbowa, Cisowa, Orzechowa od nr 1 do 14, 16, Warszawska od nr 16 do 40, dz. 412/4, Jodłowa, Świerkowa, Sosnowa, Dębowa od nr 1 do 32, dz. 250/2, Bukowa, Wrzosowa 8G,H,I,J,M.

3.04 od godz. 8:30 do 10:30 Dąbrowa od nr 42 do 144, dz. 242/2 i działki przyległe. Gm. Twardogóra.

3.04 od godz. 11:30 do 15:00

Drogoszowice dz. 93/4-15, dz. 151,152 i działki przyległe. Gm. Twardogóra.

5.04 od godz. 8:00 do 12:00 Holendry ul. Dębowa 1, 14, 16, Brzozowa, Główna, Bajkowa, Leśna, Sosnowa. Gm. Dobroszyce.

5.04 od godz. 8:00 do 14:00 Bogusławice 15D, 15E, 15O i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

9.04 od godz. 8:00 do 9:00 Bogusławice od nr 15 do 15K, od nr 40 do 40o, od nr 41 do 44I, od nr 47 do 47I, od nr 51A do 51E, dz. 82/8-10, dz. 226 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

9.04 od godz. 9:30 do 11:30 powiat oławski Jankowice: 22A, ul. Sportowa 14 oraz obręb działek numer 164/4, 172/1.

4.04 od godz. 7:00 do 16:00 Piekary ul. Górna oprócz nr 14a. Gm. Jelcz-Laskowice.

4.04 od godz. 8:00 do 10:00

Piekary ul. Górna od nr 1 do 7c, działka 104/5. Gm. Jelcz-Laskowice.

4.04 od godz. 10:00 do 12:30

Piekary ul. Górna oprócz nr 14a. Gm. Jelcz-Laskowice.

4.04 od godz. 12:30 do 15:00 Bystrzyca: ul. Lipowa oraz obręb działek numer 1512/1,2, 1512/4, 1512/5,6, 1512/11.

9.04 od godz. 7:00 do 16:00 Miłonów

9.04 od godz. 7:00 do 16:00 Gęsice

9.04 od godz. 7:00 do 17:00 Miłonów

10.04 od godz. 7:00 do 16:00 Chwałowice ul. Klonowa, Akacjowa, Wierzbowa, Brzozowa i działki przyległe. Gm. Jelcz-Laskowice.

10.04 od godz. 11:30 do 15:00 powiat polkowicki Raków od nr 31 do nr 39, działka nr 1823/20

9.04 od godz. 7:00 do 18:00 Kaźmierzów dz. nr 184/18

11.04 od godz. 8:00 do 17:00

powiat strzeliński Strzelin ul. Oławska 41, 43, 48, 49, 50, 51, obręb działek numer 2/9, 8/8, 3/37, Telefonia komórkowa Centertel, Transport Stanisz, Osadkowski, skup złomu.

3.04 od godz. 7:00 do 15:00 Kazimierzów

3.04 od godz. 7:00 do 16:00 Krzepice

4.04 od godz. 7:00 do 16:00 Borek Strzeliński: ul. Polna 15 oraz obręb działek numer 108/4,5, 288/6

4.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wiązów: ul. Kolejowa, Strzelińska.

5.04 od godz. 7:00 do 16:00 Boreczek: 50, 52 oraz obręb działek numer 62/27, 62/24,25.

5.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wiązów: ul. Słowackiego, Mickiewicza, Krasińskiego, Orzeszkowej, Zapolskiej, Sikorskiego, Konopnickiej.

9.04 od godz. 7:00 do 16:00 powiat trzebnicki Raków.

3.04 od godz. 7:30 do 17:00 Ujeździec Wielki 28; 56-69; Polna 1

3.04 od godz. 9:00 do 12:00

Lubnów ul. Pęgowska 10, 12, 14

3.04 od godz. 9:00 do 15:00

Rościsławice ul. Wołowska 76-124; dz. 156/7; 158/8-9; 158/10-11, Dębowa, Dzika, Długa dz. 113/5.

3.04 od godz. 9:00 do 16:00 Rościsławice Dom Spokojnej Starości, Leśniczówka Rościsławice 18.

4.04 od godz. 9:00 do 16:00 Ujeździec Wielki 28; 56-69; Polna 1.

4.04 od godz. 9:00 do 17:00 Ujeździec Wielki 28; od nr 56 do 69; Polna 1.

5.04 od godz. 9:00 do 12:00 Skokowa ul. Ogrodowa, Wiśniowa, Polna od nr 1 do 11, Żmigrodzka od nr 1 do 11, Przemysłowa, Wrocławska od przejazdu w kier. Strupiny, Dworcowa, PKP, DINO, myjnia.

5.04 od godz. 9:00 do 16:00 Bagno ul. Szałwiowa 34, szafka ochrony katodowej.

5.04 od godz. 9:00 do 16:00

powiat wołowski Brzeg Dolny Słowackiego 2 a-h, Zachodnia 2, 4

3.04 od godz. 9:00 do 17:00 Brzeg Dolny ul. Zielona, Garaże, Al. Pracownicza Garaże, Robotnicza, Staromiejska, Fabryczna.

4.04 od godz. 9:00 do 17:00 Sławowice.

5.04 od godz. 9:00 do 17:00 powiat wrocławski Smardzów: Radosna, Wesoła.

3.04 od godz. 7:00 do 16:00 Strachów.

3.04 od godz. 7:00 do 16:00 Żerzuszyce

3.04 od godz. 7:00 do 16:00 Długołęka ul. Wiejska od nr 59 do 64, Biedronka, Wrocławska 52, Serwisowa, dz. 130/2, dz. 131/7 i działki przyległe.

3.04 od godz. 8:00 do 13:00 Oleśniczka od nr 16 do 41 oraz Oleśniczka dz. 106, 122/2, 175/4, 249/3-6. Gm. Długołęka.

3.04 od godz. 8:00 do 14:00 Kiełczów ul. Wilczycka dz. 335/4, od nr 40 do 48, od nr 83 do 95, Srebrna od nr 1 do 11, Miodowa i działki przyległe. Wilczyce ul. Sosnowa, Złota, Rubinowa, Wrocławska 27A, od nr 35 do 36K, od nr 55 do 75 i działki przyległe. Gm. Długołęka.

3.04 od godz. 8:00 do 15:00

Wojnowice ul. Szczere Pole, Główna 21a, 25, 27, Pałac, Poprzeczna 7, 9, 18, Ogrodowa 1, 3, 5, Czereśniowa 1, 2, 5, 11, 13, od nr 4 do 24c parzyste, działka 208/3. Gm. Czernica.

3.04 od godz. 8:30 do 14:00 Cesarzowice

4.04 od godz. 7:00 do 16:00 Racławice Wielkie

4.04 od godz. 7:00 do 17:00 Szukalice.

4.04 od godz. 7:00 do 19:00 Rzeplin: ul. Akacjowa, Kasztanowa, Kalinowa, Jaśminowa, Aleja Lipowa, Jarzębinowa, Bzowa, Orla, Tymiankowa, Aleja Dębowa oraz obręb działek przyległych

4.04 od godz. 7:00 do 19:00 Szczodre ul. Modrzewiowa, Klonowa, Słoneczna, Bratkowa, Różana, Kwiatowa, Liliowa, Tulipanowa, Makowa, Trzebnicka od nr 8 do 10, od nr 12 do 18, Klonowa od nr 1 do 11 nieparzyste, 2, 14, Zakrzowska 12, 14. Gm. Długołęka.

4.04 od godz. 8:00 do 9:30

Długołęka ul. Modrzewiowa, Świerkowa, Sosnowa, Zawadzkiego od nr 35 do 65, od nr 70 do 110, Jarzębinowa, Dębowa, Bukowa, Południowa od nr 1 do 27, dz. 437/2 i działki przyległe.

4.04 od godz. 9:30 do 14:00 Szczodre ul. Modrzewiowa, Klonowa, Słoneczna, Bratkowa, Różana, Kwiatowa, Liliowa, Tulipanowa, Makowa, Trzebnicka od nr 8 do 10, od nr 12 do 18, Klonowa od nr 1 do 11 nieparzyste, 2, 14, Zakrzowska 12, 14. Gm. Długołęka.

4.04 od godz. 12:30 do 14:30 Pełczyce ul. Kobierzycka, Akacjowa, Kwiatowa, Radosna.

5.04 od godz. 7:00 do 14:00 Cesarzowice

5.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wojkowice: ul. Wrocławska 20, 22, 31, 33, 33A, 35, 37, 39, 41,43, ul. Leśna, Kwiatowa, Zdrowa od numeru 1 do 14, Słoneczna od numeru 1 do 16

5.04 od godz. 7:00 do 16:00

Racławice Wielkie

5.04 od godz. 7:00 do 17:00 Sobótka ul. Rzemieślnicza

5.04 od godz. 7:00 do 18:00 Chrząstawa Wielka ul. Wróbla, Jastrzębia, Drogi Mlecznej, Sowia, Brzozowa od nr 11 do 53, Orla, Sokola, Przylesie 16 i działki przyległe. Gm. Czernica.

5.04 od godz. 8:00 do 11:00 Chrząstawa Wielka ul. Księżycowa, Gwiaździsta, Przylesie, Dzikich Ptaków, Drogi Mlecznej i działki przyległe. Gm. Czernica.

5.04 od godz. 8:00 do 14:00 Długołęka ul. Kalinowa i działki przyległe.

5.04 od godz. 8:00 do 14:00 Kiełczówek ul. Parkowa od nr 7 do 9C i działki przyległe. Gm. Długołęka.

5.04 od godz. 8:00 do 14:00 Wojnowice ul. Jemiołowa, Przylesie i działki przyległe. Gm. Czernica.

5.04 od godz. 11:30 do 15:00 Żurawina: Urząd Gminy, ul. Kolejowa, Dino, Dworzec PKP, ul. Osiedleńcza od numeru 4 do 8, od numeru 5 do 19, 18a, 18, 18b, 18C, 18D, 20, ul. Bolesława Chrobrego od numeru 28 do 30, od numeru 21 do 25, ul. Władysława Jagieły od numeru 2 do 14.

9.04 od godz. 7:00 do 16:00

Smolec ul. Chłopska 24a, 24b, 22E, 22D, Laurowa 14, 16, 30 oraz obręb działek numer 210/5, 212/10, 212/9.

9.04 od godz. 7:00 do 16:00 Solna

9.04 od godz. 7:00 do 16:00 Groblice: Słoneczna 16, Pogodna od 10 do 12 parzyste oraz dz.122/10.

9.04 od godz. 7:00 do 16:00 Chrząstawa Wielka ul. Konwaliowa, Tulipanowa, Piaskowa dz. 541/7-9, dz. 542/16 i działki przyległe. Gm. Czernica.

9.04 od godz. 8:00 do 11:00 Dobrzykowice ul. Krzykowska od nr 1 do 13, Różana, Storczykowa, Tulipanowa, Chabrowa, Bukowa, Agrestowa, Lipowa, Krokusowa, irysowa, Azaliowa, Gożdzikowa, Bzowa, Daliowa, Hiacyntowa, Wrzosowa i działki przyległe. Gm. Czernica.

9.04 od godz. 8:00 do 11:00

Chrząstawa Mała ul. Wierzbowa, Malinowa 6, 8A, 8B, 10, dz. 428/7, Stawowa od nr 48 do 54 parzyste, od nr 37 do 49 nieparzyste, Iglasta, Leśna od nr 1 do 34, Magnoliowa, Wrocławska od nr 46 do 62 parzyste, od nr 69 do 85B nieparzyste, Polna 2, od nr 5 do 41, 46, dz. 264/3-7, 271/22, 354/1,2,6,8,9, 262/3-16. Gm. Czernica.

9.04 od godz. 8:00 do 14:00

Czernica ul. Ojca Pio od nr 1 do 34 i działki przyległe.

9.04 od godz. 11:30 do 14:30 Krzyków ul. Jaśminowa, Magnoliowa, Parkowa, Bukowa, Lipowa, Wrocławska od nr 1 do 7, dz. 139/1-22 i działki przyległe. Gm. Czernica.

9.04 od godz. 11:30 do 15:00 Pełcznica: ul. Wietrzna i Zefirowa.

10.04 od godz. 7:00 do 16:00 Żerniki Małe: ul. Tarnopolska 11.

10.04 od godz. 7:00 do 16:00 Biestrzyków: Warsztatowa 15 oraz dz.43/5, dz.43/4 i dz.45/2, Lipowa od 17 do 27 nieparzyste oraz dz.43,42/1, Jesionowa dz.98/3, dz.3/21, dz.3/24, dz.3/32, dz.3/31, dz.3/22 i dz.3/23.

10.04 od godz. 7:00 do 16:00 Siechnice: Bzowa, Czeremchowa, Cyprysowa, Kalinowa od 1 do 7, od 21 do 25f i od 2 do 12, Berberysowa, Magnoliowa 6 oraz dz.36/15 i dz.37/16, Jaśminowa, Zielona, Różana, Piastów Śląskich 40.

10.04 od godz. 7:00 do 16:00

Święta Katarzyna: Miła, Cicha, Urocza, Jastrzębia, Sokola, Prosta od 9 do 23 nieparzyste, Kolejowa od 10 do 10e oraz dz.837/6, dz.820/3 i dz.1104/4, Bzowa 3 oraz dz.819/7 i dz.823/4.

10.04 od godz. 7:00 do 16:00 Borowa cała. Gm. Długołęka.

10.04 od godz. 7:30 do 8:30

Gajków ul. Rowerowa, Tęczowa, Jastrzębia, Bażantowa, Sokola, Chabrowa, Wesółka, Szczęśliwa, Ustronie, Rodzinna, Janowicka od nr 24 do 46, Polna dz. 418/1 i działki przyległe. Gm. Czernica.

10.04 od godz. 8:00 do 11:00 Stępin. Gm. Długołęka.

10.04 od godz. 8:00 do 9:00 Bielawa ul. Modrzewiowa, Olchowa 20, dz. 64/2 i działki przyległe. Gm. Długołęka.

10.04 od godz. 10:00 do 14:00 Stępin. Gm. Długołęka.

10.04 od godz. 15:00 do 17:00 Borowa cała. Gm. Długołęka.

10.04 od godz. 16:00 do 17:00

Siechnice: Energetyczna 2, Wiosenna 24, Szkolna od 3 do 11 nieparzyste oraz dz.772.

11.04 od godz. 7:00 do 16:00 powiat zgorzelecki Dłużyna Dolna, od 5 do 13, od 147 do 159.

3.04 od godz. 9:00 do 11:00 Żarki Średnie, 78, 83, 85, od 88 do 93.

4.04 od godz. 9:00 do 13:00 Łagów, ul. Górna, działka budowlana 688, 695/14, 695/22, 695/23, 695/25.

5.04 od godz. 8:00 do 14:00 powiat ząbkowicki Srebrna Góra ul. Górne Miasto, Wąska numer 3, 4, 5.

3.04 od godz. 8:00 do 14:00 Jaworek od numer 66 i do numeru 66I , 63, 63A, dz. nr 251/8; 251/9, 251/10, 251/11, 226/27

4.04 od godz. 8:00 do 14:00 powiat średzki Środa Śląska: ul. Białoskórnicza, Kościuszki, Świdnicka, Kościelna, Basztowa, Żwirki Wigury, Karnasa i wszystkie do nich przyległe oraz Plac Wolności od numeru 10 do 58.

3.04 od godz. 17:00 do 19:00

Środa Śląska: ul. Białoskórnicza, Kościuszki, Świdnicka, Kościelna, Basztowa, Żwirki Wigury, Karnasa i wszystkie do nich przyległe Plac Wolności od 10 do 46,

4.04 od godz. 7:00 do 16:00

Błonie: ul. Sosnowa, Akacjowa

5.04 od godz. 7:00 do 16:00 Jańczów 1

5.04 od godz. 8:00 do 12:00 Konary 69 B- Zakład Kamieniarski, Konary dz.141/3

5.04 od godz. 11:00 do 16:00 Kadłub: ul. Akacjowa, Magnoliowa, Słoneczna i wszystkie do nich przyległe.

9.04 od godz. 7:00 do 16:00 Lutynia: ul. Wrocławska obręb działek numer 265, 267.

9.04 od godz. 7:00 do 16:00 Lutynia: ul. Kościuszki, Kościelna, Długa, Słoneczna i wszystkie przyległe

9.04 od godz. 7:00 do 16:00 Miękinia: ul. Jesionowa

10.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wilczków: ul. Strzegomska oraz obręb działek numer 213

10.04 od godz. 7:00 do 16:00

powiat świdnicki Strzegom R-PLT, R-KAM-TRANS, R-Morstone.

3.04 od godz. 8:00 do 12:00 Strzegom R-KAM-TRANS. od 3.04 godz. 8:00 do 4.04 godz. 18:00 Przyłęgów, Mikoszowa

3.04 od godz. 9:00 do 13:00 Łażany ulice: Strzegomska, Szkolna, Leśna, Polna, Sadowa, Osiedle, Wrocławska od 15 do 33 oraz działka 98/1

4.04 od godz. 9:00 do 14:00 R-PLT, R-Morstone.

5.04 od godz. 8:00 do 18:00 WBW10024

6.04 od godz. 10:00 do 13:00

ZOBACZ KONIECZNIE Na tych odcinkach autostrad jest najwięcej wypadków

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

ZOBACZ KONIECZNIE Masz jet laga na all inclusive? Musisz znać te zwroty

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!