Gdzie nie będzie prądu w dolnośląskim 9.09? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (9.09 8:09) nie ma prądu w dolnośląskim?

Wrocław

Wrocław Fabryczna: Błękitna, Śnieżna, Amarantowa od 5 do 9 i od 4 do 6, Zielona od 11 do 47 i od 10 do 44, Żółta 20, 38, 47 i 48, Złota 1 i 2, Źródlana 2.

9.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: pl. Strzelecki od 5 do 9 i od 4 do 28, Ptasia od 15 do 27 nieparzyste oraz dz.44/13, Podwórcowa, pl. Staszica 2 i 6.

9.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Kowieńska od 1 do 7 i od 2 do 8, Szewczenki 30 TPSA.

9.09 od godz. 7:00 do 16:00

powiat głogowski

Chwaliszewo cała miejscowość

9.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat karkonoski

JANOWICE WIELKIE, ul. Parkowa, Kolejowa, Pierwszego Maja od 1 do 19 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

9.09 od godz. 7:30 do 20:30