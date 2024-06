Gdzie nie będzie prądu w dolnośląskim 9.06? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w dolnośląskim 9.06? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 9.06 w dolnośląskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w dolnośląskim.

Gdzie obecnie (9.06 7:03) nie ma prądu w dolnośląskim?

powiat trzebnicki Pawłów trzebnicki

9.06 od godz. 6:03 do 12:00 powiat średzki Lenartowice, CZystopole, Prężyce, Brzezinka Sredzka, Gosławice

9.06 od godz. 5:52 do 8:00

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Jelenia Góra Jelenia Góra, ul. Muzealna, Matejki - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

10.06 od godz. 7:00 do 8:00 Jelenia Góra, ul. Jadwigi Śląskiej - Garaże.

10.06 od godz. 8:00 do 14:00 Jelenia Góra, ul. Muzealna, Matejki - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

10.06 od godz. 12:00 do 13:00 Jelenia Góra, ul. Wańkowicza, Wolności, Morcinka, Malczewskiego, Prusa - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

11.06 od godz. 8:00 do 9:00

Jelenia Góra, ul. Wańkowicza - garaże.

11.06 od godz. 8:00 do 14:00 Jelenia Góra, ul. Jadwigi Śląskiej 9a.

11.06 od godz. 8:00 do 14:00 Jelenia Góra, ul. Goduszyńska 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50B, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62A.

11.06 od godz. 8:00 do 14:00 Jelenia Góra, ul. Wańkowicza, Wolności, Morcinka, Malczewskiego, Prusa - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

11.06 od godz. 14:00 do 15:00 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda, Krośnieńska, Śnieżna, Rudawska, PCK - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

12.06 od godz. 7:30 do 9:30 Jelenia Góra, ul. Wańkowicza - garaże.

12.06 od godz. 8:00 do 14:00 Jelenia Góra, ul. Kasprowicza 52, garaże działka budowlana 562/4.

12.06 od godz. 8:00 do 14:00

Jelenia Góra, ul. Hirszfelda, Krośnieńska, Śnieżna, Rudawska, PCK - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

12.06 od godz. 12:00 do 15:00

Jelenia Góra, ul. Różyckiego, Wiejska, Ogińskiego, Karłowicza - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

13.06 od godz. 8:00 do 9:00 Jelenia Góra, ul. Goduszyńska 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50B, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62A.

13.06 od godz. 8:00 do 14:00 Jelenia Góra, ul. Różyckiego, Wiejska, Ogińskiego, Karłowicza - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

13.06 od godz. 14:00 do 15:00 Legnica miejscowości Legnica ul. Jaworzyńska 114, 115, 116, ogródki działkowe Al. 100-lecia Odzyskania Niepodległości - Brak prądu

11.06 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowości Legnica ul. Karbońskiego 1-10, Okulickiego 25,27,29, Pileckiego36, 38, Karskiego 1-16, Bataliony Zośka 32, 34 36 - brak prądu

12.06 od godz. 8:00 do 13:00 miejscowości Legnica ul Reja 1, 3 - brak prądu

12.06 od godz. 8:00 do 15:00

Wałbrzych Wałbrzych ul.: Broniewskiego nr 2A pawilon handlowy, ul. Sokołowskiego nr 1A, Boya-Żeleńskiego nr 1, 3, 5, 7, 9, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, ul. Doktora Judyma nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, ul. Pasteura nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, ul. Wyszyńskiego nr 1A, 1B, 5, 7, 9, 13A ,13B, 13C, 15, 15A, 17, 19, 21, 23, 23A, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, garaże,

14, 18, 20, 22, 24, 24A, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 41A, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53A, 55, 57, 59, 61, 63, 42, 44, 46, 48, 48A, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, ul. Długosza nr 8A, ul. Grota-Roweckiego nr 19, 19A,

10.06 od godz. 8:00 do 15:00

Wałbrzych ulice: Długa 2, skup złomu, garaże, stacja redukcyjna gazu, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, Malczewskiego 19, 21, 23,

12.06 od godz. 8:00 do 15:00 Wałbrzych ul. Armii Krajowej nr 5A, 7A, 7B, 7C, 17, 18, 19, 20, 24, 24A, 24C, 26, ul. 11 Listopada nr 2, 2A, ul. Parkowa nr 8,

14.06 od godz. 8:00 do 15:00 Wałbrzych ul. Wiosenna działka nr 244/1

15.06 od godz. 9:00 do 16:00 Wrocław Wrocław Fabryczna: Grabiszyńska od 333 do 333a nieparzyste oraz dz.11/7.

10.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Cholewkarska dz.1/3 i dz.17/6.

10.06 od godz. 7:00 do 16:00 Psie Pole: Mulicka od 1 do 5, 11, od 2 do 4 i 10 oraz garaże, Pakosławska 30 i 42 oraz dz.297/2.

11.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Avicenny 47 oraz dz.5/99, dz.3/2 i dz.5/73, Dzierżonia od 30 do 40 parzyste, Wiejska od 25 do 29 nieparzyste, Jordanowska 76, Maślicka od 1 do 45, od 4 do 8 i od 30 do 74, Gosławicka 2a, Pilczycka 205, Fromborska 12, Warmińska od 1 do 9 nieparzyste, Rędzińska od 11 do 43 i od 20 do 24 oraz dz.5/24, 5/28, Turoszowska, Notecka, Warciańska, Autostradowa Obwodnica Wrocławia na wysokości Alei Śląskiej, Jerzmanowska 2 oraz dz.13.

11.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Mulicka od 1 do 5, 11, od 2 do 4 i 10 oraz garaże, Kiełczowska od 10 do 12, 20, od 24 do 28, 40, 15, od 31 do 33 i 39, Ceglana, Lechitów, Tczewska od 57 do 63 i od 52 do 62, Kowalska od 101 do 125 i od 106 do 190, Miłoszycka od 53 do 97 i od 50 do 88.

12.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Lokomotywowa od 75 do 97 i 44, Drezynowa 35.

12.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Rdestowa dz.1 i dz.11/17.

13.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Stare Miasto: Kuźnicza od 43-do 45a i 44, Uniwersytecka 27 i 28.

13.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Mulicka od 1 do 5, 11, od 2 do 4 i 10 oraz garaże, Astrowa 21 i od 24 do 28, Nagietkowa 1, Kapliczna od 2 do 4 i od 11 do 17, Palisadowa od 7 do 17 i od 10 do 14, Ostrowska od 33-do 45 i 50 oraz dz.12/3, Lipska 7a, Jarocińska od 11 do 57 i od 42 do 74, Wieluńska od 1 do 9a i od 2 do 18, Krotoszyńska od 31 do 67 i od 16 do 44, Szczypiornicka od 1 do 11 i od 2 do 14 oraz dz.121/4, dz.121/8 i dz.86/6, Ćwiczebna 101 i od 100 do 112, Odrodzenia Polski od 1 do 31 i od 2 do 28 oraz dz.13/1, Skarbu Zakrzowskiego od 1 do 13 i od 2 do 10, Jagiellońska od 1 do 17 i od 2 do 10, Marynarska od 1 do 31 i od 2 do 6a, Stoczniowa od 9 do 21 i od 2 do 8a, Okrętowa 6, Masztowa od 1 do 17 i od 2 do 12.

13.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Probusa od 1 do 11 nieparzyste, pl. Św. Macieja od 1 do 9 i od 2 do 10.

14.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Rubczaka od 13 do 25 i od 16 do 20, Trzmielowicka od 1 do 9 nieparzyste, Średzka 41.

14.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Stare Miasto: Rejtana od 1 do 7 i od 2 do 10, Kołłątaja od 15 do 21 i 20, Piłsudskiego 98.

14.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Bagatela od 5 do 19 i od 6 do 20, Torfowa od 1 do 23 i od 2 do 18, Gimnazjalna od 3 do 15 i od 8 do 20, Sołtysowicka POD "Podgrodzie".

17.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Jarzynowa.

18.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Wilczkowska od 1 do 25 i od 2 do 18, Pedagogiczna od 1 do 19 i od 2 do 18, Bratysławska od 7 do 27 i od 12 do 20, Siedzikówny od 33 do 57 i od 22 do 50, Brzuchowicka od 9 do 31 nieparzyste, Charkowska od 1 do 9 nieparzyste, Odeska od 1 do 17 nieparzyste, Sewastopolska od 2 do 10 parzyste, Omska od 1 do 15 nieparzyste, Wołgogradzka od 2 do 10 parzyste, Ryska od 1 do 15 nieparzyste, Kurska od 2 do 6 parzyste, Motykówny od 13 do 39 i od 14 do 28, Belgradzka od 1 do 31 nieparzyste.

18.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Sienkiewicza od 2 do 4 parzyste.

18.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Wysoka od 8 do 10 parzyste, Manganowa dz.1/2 PKP.

19.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Okulickiego 14 i 19.

19.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Przednia 93 i od 104 do 108.

20.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Okulickiego 2, Motykówny od 1 do 19 i od 2 do 16, Wilczkowska od 1 do 31 i od 2 do 18, Lublańska od 1 do 3 nieparzyste, Sarajewska od 1 do 13 i od 2 do 14, Zagrzebska od 1 do 11 i od 2 do 14, Siedzikówny od 15 do 31 nieparzyste, Belgradzka od 1 do 31 i od 2 do 70, Dubrownicka od 1 do 39 nieparzyste, Irkucka 5 i od 12 do 18 oraz dz.102/43, Bora-Komorowskiego od 69 do 73 nieparzyste, Skopijska od 1 do 13 i od 2 do 14.

20.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Międzyrzecka 1, Nizinna, Bierdzańska oraz ogródki działkowe MPWiK "Nowe Bierdzany".

21.06 od godz. 7:00 do 16:00 powiat bolesławiecki miejscowości Iwiny od nr 41 do nr 60A - brak prądu

18.06 od godz. 11:00 do 15:00 powiat dzierżoniowski Bielawa ul. Boczna od nr 8 do nr 10.

11.06 od godz. 8:00 do 15:00 Pieszyce ul.: Piskorzowska całość; Kościuszki 12, 13; Bielawska 1,2, 2a-d, 14, 16, dz. nr 333/7, 333/7333/3, 333/13; Truskawkowa całość; Poziomkowa 1, 2, 3, 4, 5, 6; Muzyczna 11

13.06 od godz. 8:00 do 16:00 Piława Dolna ul.: Główna od numeru 42 do numeru 55 i numer 57; ul. Krótka działka numer 2104

14.06 od godz. 8:00 do 17:00

powiat głogowski miejscowości Brzeg Głogowski nr 1 do 3 - brak prądu

13.06 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Jaczów ul. Kalinowa, Jesionowa, Kasztanowa, Lawendowa, Magnoliowa, Pogodna, Miodowa, Łagodna, Dębowa, Podgórna, Smardzowska, Cisowa, Bukowa, Górska, Spadzista, Główna, Olchowa, Obwodowa, Polna, Stroma, Akacjowa, Słoneczna, Jaśminowa, Przedszkole gminne - brak prądu

15.06 od godz. 7:00 do 20:00 powiat jaworski miejscowości Jawor ul. Mickiewicza 1,2,3,5, ul. Myśliborska 2,4,6,10,14 - brak prądu

13.06 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowości Myślinów: nr 8-38 - brak prądu

14.06 od godz. 10:00 do 16:00 miejscowości Kłonice: 6A,8A, dz. nr 24 - brak prądu

17.06 od godz. 9:00 do 16:00 Sichów dz. nr 173/3

6.07 od godz. 9:00 do 16:00 powiat karkonoski Staniszów, ul. Witosza 3a, 3b, 3c, 3d, 3e.

10.06 od godz. 8:00 do 10:00 powiat kłodzki Kamienica od 1 do 13 , działka 57/5 ,57/4, 45/1, 34/12, 34/11, 7/10

10.06 od godz. 9:00 do 14:00

Stronie Śląskie ulica Mickiewicza, Goszów

11.06 od godz. 9:00 do 15:00 Jaszkowa Górna od 159 do 181 oraz działki 927, 936/1, 1238/1, Droszków działka nr 5.

12.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat legnicki miejscowości Grzybiany ul. Gwiezdna 12, 14 - brak prądu

10.06 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowości Spalona dz. nr 542/1, 499/192, 499/190-191, 499/188-189 - brak prądu

11.06 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowości Jerzmanowice - cała miejscowość, PV Biała 3 - brak prądu

11.06 od godz. 8:30 do 10:30

miejscowości Kochlice ul. Dębowa, Lubińska 31, 31a-31f, SPT Serwis - Brak prądu

13.06 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowości Spalona ul. Ceglana 62 - brak prądu

14.06 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Czernikowice od nr 2 do 8 oraz działki od nr 144/2 do 144/15 - brak prądu

18.06 od godz. 8:00 do 12:00

miejscowości Kłębanowice - Brak prądu

18.06 od godz. 8:00 do 13:00 miejscowości Krotoszyce ul. Piastowska 9-37, Gwarna, Polna, Zielona, Parkowa, Kościuszki 2 - Brak prądu

19.06 od godz. 8:00 do 13:00 miejscowości Grzybiany Ogródki Działkowe - Brak prądu

20.06 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowości Prochowice Elektrownia Wodna - Brak prądu

21.06 od godz. 8:00 do 13:00 Dunino 2Z, 2W, dz. 16/8-9

23.09 od godz. 8:00 do 14:00 powiat lubański Świeradów Zdrój, ul. Lwówecka od 7 do 28, Rolnicza od 9 do 12.

10.06 od godz. 8:00 do 16:00 Mściszów, od 130 do 160.

10.06 od godz. 8:30 do 13:30 Świeradów Zdrój, ul. Wiśniowa 8, 10.

11.06 od godz. 8:00 do 14:00 Pobiedna, ul. Dworcowa od 22 do 30, Hetmańska od 1 do 4, Szkoła Podstawowa, Remiza OSP. od 11.06 godz. 8:00 do 12.06 godz. 15:00

Mściszów, od 130 do 160.

11.06 od godz. 8:30 do 13:30 Lubań, ul. Fabryczna - Osiedle 1d, 1e, węzeł ciepłowniczy PEC działka budowlana 79/6.

11.06 od godz. 8:30 do 13:30 Mściszów, od 130 do 160.

12.06 od godz. 8:30 do 13:30

Lubań, ul. Fabryczna - Osiedle 1d, 1e, węzeł ciepłowniczy PEC działka budowlana 79/6.

12.06 od godz. 8:30 do 13:30 Olszyna Dolna, 26, 27 od 41 do 60D.

13.06 od godz. 8:30 do 13:30 Olszyna, ul. Chopina 22d, działka budowlana 557/5, 483/27.

13.06 od godz. 9:00 do 14:00 Olszyna Dolna, 26, 27 od 41 do 60D.

14.06 od godz. 8:30 do 13:30 powiat lubiński miejscowości Chróstnik 106 (stacja LGU93291 Royal Europa) - brak prądu

12.06 od godz. 7:00 do 16:00

miejscowości Chróstnik - okolice numerów/ulic: 27, 28, 28A, 28B, 28C, 28D, 28F, 29, 29E, 29F, 30, 31, 31B, 32, 78, 79, 79A, 80, 80A, 80B, 81F, 81G, 82, 83, działki budowlane przy w/w numerach - brak prądu

13.06 od godz. 7:00 do 18:00 powiat lwówecki Pławna Dolna, od 1 do 9, Mojesz, od 28 do 49, Dębowy Gaj, od 43 do 47.

11.06 od godz. 8:00 do 18:00 Chmieleń, od 33 do 97 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

13.06 od godz. 8:00 do 15:00 Chmieleń od 96 do 145, Młyńsko 2.

13.06 od godz. 9:00 do 14:00 powiat milicki Krośnice ul. Jasna 2, Orzechowa 1 i działki przyległe.

11.06 od godz. 8:00 do 12:00 Krośnice ul. Piaskowa, Działkowa, Sportowa od nr 1 do 3B, Sanatoryjna od nr 26 do 34 parzyste.

11.06 od godz. 8:00 do 14:00

Postolin od nr 1 do 19, dz. 111, dz. 106/6, dz. 173, dz. 191/9, Kościół i działki przyległe. Kozuby (Postolin) 1. Gm. Milicz.

12.06 od godz. 8:00 do 12:00

Cieszków ul. Waryńskiego, Chrobrego od nr 1 do 7, pl. Rynek od nr 1 do 6A i działki przyległe.

13.06 od godz. 8:00 do 13:00 Ujazd od nr 32 do 36. Gm. Cieszków.

13.06 od godz. 8:00 do 14:00 Żeleźniki od nr 1 do 36, od nr 39 do 40, dz. 47/1, 48, 88/4, dz. 169. gm. Krośnice.

17.06 od godz. 8:00 do 14:00 Koruszka, Kaszowo od nr 1 do 4b, od nr 40 do 56 oraz działki przyległe. Gm. Milicz.

18.06 od godz. 8:00 do 12:00 Stara Huta od nr 1 do 8, od nr 37 do 44. Gm. Krośnice.

18.06 od godz. 8:30 do 14:00

Sułów ul. Rynek od nr 1 do 5, od nr 14 do 15, Ogrodowa od nr 1 do 14, Milicka od nr 1 do 26, Szkolna od nr 1 do 6. Gm. Milicz.

19.06 od godz. 8:00 do 12:00 Dunkowa od nr 1 do 19, od nr 31A do 52, oraz Dunkowa dz. 130, 379, (sklep, szkoła, tartak). Gm. Milicz.

19.06 od godz. 8:30 do 14:00 powiat oleśnicki Solniki Wielkie od nr 25 do 28, 29a, od nr 30 do 33, 35, Kościół. Gm. Bierutów.

10.06 od godz. 8:00 do 14:00 Ligota Mała dz. 364/14 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

10.06 od godz. 10:00 do 13:00 Solniki Wielkie od nr 25 do 28, 29a, od nr 30 do 33, 35, Kościół. Gm. Bierutów.

12.06 od godz. 8:00 do 14:00

Oleśnica ul. Fabryczna.

13.06 od godz. 7:00 do 16:00

Nowosiedlice od nr 1 do 6, od nr 29 do 39, Sklep, Rolmet, ul. Morelowa, Brzoskwiniowa, Słonecznikowa i działki przyległe. Gm. Dobroszyce.

13.06 od godz. 8:00 do 16:00 Ostrowina od nr 39 do 47N, 91, od nr 105 do 105W, od nr 106 do 106P, działki 134/1, 138/3-138/13, 141/22-24, 142/1, 142/11-12, 142/23, 142/34, 142/45, 150/1, 150/7, 150/5, 150/11, 151/2-3, 153/16-18, 158/2, 155/4, 155/10, 155/13, 162/12 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

14.06 od godz. 8:30 do 11:00 Oleśnica ul. Kopernika od nr 13 do 13H, garaże. Spalice ul. Topolowa dz. 193/9 i działki przyległe.

17.06 od godz. 8:00 do 13:00 Oleśnica ul. Matejki 20, 21, 22, Okrężna 11 i działki przyległe.

18.06 od godz. 7:00 do 9:00

Zbytowa dz. 26/2,3 i działki przyległe. Gm. Bierutów.

18.06 od godz. 8:00 do 10:00 Oleśnica ul. Matejki 20, 21, 22, Okrężna 11 i działki przyległe.

18.06 od godz. 17:00 do 19:00 Oleśnica ul. Matejki 20, 21, 22, Okrężna 11 i działki przyległe.

19.06 od godz. 7:00 do 9:00 Oleśnica ul. Matejki 20, 21, 22, Okrężna 11 i działki przyległe.

19.06 od godz. 15:00 do 16:00 powiat oławski Domaniów: 27, 28, 30, 35, od numeru 53 do 80 oraz od 126 do 135.

11.06 od godz. 7:00 do 17:00 Domaniów: 27, 28, 30, 35, od numeru 53 do 80 oraz od 126 do 135.

12.06 od godz. 7:00 do 17:00 Stary Otok

14.06 od godz. 7:00 do 16:00

Miłonów

14.06 od godz. 7:00 do 16:00

powiat polkowicki miejscowości Kaźmierzów od nr 1 do nr 1A, od nr 17 do nr 34, dz. nr 184/18 - brak prądu

11.06 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowości Raków: cała wioska - brak prądu

13.06 od godz. 8:00 do 15:00 Miejscowości Polkowice ul. Fabryczna działki nr 297/4, 355 - brak prądu

18.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat strzeliński Trześnia.

10.06 od godz. 7:00 do 16:00 Pławna: ul. Sosnowa, ul. Strzelińska 7, ul. Kasztanowa, oraz obręb działek numer 141, 142, 181, 71/3 151, 162, 163/1, 140, 141, 138, 303, Dino

10.06 od godz. 7:00 do 16:00 Kuropatnik: ul Spacerowa od numeru 68 do 104, od 29 do -43, ul. Akacjowa, Kamienna, Dębowa, Bukowa, Letniskowa, Lipowa.

11.06 od godz. 7:00 do 16:00 Szczawin: ul. Szafirowa, Kryształowa, Bursztynowa, Diamentowa, Szmaragdowa,

Turkusowa od numeru 1 do 15, 40, 34, Aleja Lipowa od numeru 75 do 87, Koralowa od numeru 17 do 29 oraz obręb działek numer 260/9,10, 214/3, 232/4. 12.06 od godz. 5:00 do 22:00 Górzec: 1a, 2, 3, 32, 31, od numeru 39 do 52.

12.06 od godz. 5:00 do 22:00 Trześnia: 18C, działka 136/1.

12.06 od godz. 7:00 do 16:00 Gęsiniec działka 317/8,21

12.06 od godz. 7:00 do 16:00 Szczawin: ul. Szafirowa, Kryształowa, Bursztynowa, Diamentowa, Szmaragdowa,

Turkusowa od numeru 1 do 15, 40, 34, Aleja Lipowa od numeru 75 do 87, Koralowa od numeru 17 do 29 oraz obręb działek numer 260/9,10, 214/3, 232/4. 13.06 od godz. 7:00 do 22:00

Górzec: 1a, 2, 3, 32, 31, od numeru 39 do 52.

13.06 od godz. 7:00 do 22:00 Gułów: 5B, 7A, 12A, 37A, 38B oraz działki przyległe.

14.06 od godz. 7:00 do 16:00 Kondratowice: ul. Długa numery od 38 do 54, ul. Słowiańska 17, od numeru 26 do 30, ul. Ogrodowa, ul. Makowa, ul. Różana oraz działki przyległe do wymienionych ulic.

18.06 od godz. 7:00 do 20:00 powiat trzebnicki Sucha Wielka.

11.06 od godz. 7:30 do 15:00 Kędzie, Łabaszka.

11.06 od godz. 9:00 do 13:00 Psary ul. Głowna, Polna, Długa, Willowa.

12.06 od godz. 7:30 do 9:30 Psary ul. Głowna, Polna, Długa, Willowa.

12.06 od godz. 13:00 do 15:00 Brzezie.

13.06 od godz. 7:30 do 19:00 Księginice ul. Działkowa.

13.06 od godz. 8:00 do 15:00

Ujeździec Mały.

14.06 od godz. 9:00 do 15:00 Przeborów.

17.06 od godz. 8:00 do 16:00 Gąski.

17.06 od godz. 8:00 do 16:00 Ligota Piękna ul. Lipowa, Morelowa, Wiśniowa, Brzoskwiniowa, Stawowa, Wrocławska 2, 2a, Prosta, Główna, Brzozowa, "DINO".

17.06 od godz. 9:00 do 15:00 Księginice ul. Trzebnicka, Sadowa, Zielona, Świerkowa, Czereśniowa, Działkowa, Malinowa, Nowa, Krótka. Nowy Dwór 35, 35a, 35b.

18.06 od godz. 7:30 do 17:00 powiat wołowski Iwno, Małowice.

10.06 od godz. 8:00 do 15:00 Wrzeszów

10.06 od godz. 9:00 do 12:00 Wołów ul. Wileńska, Krótka, Sikorskiego, Urocza, Piłsudskiego 19-21a, Inwalidów Wojennych 3-24,(Dom Kultury, Biblioteka, Przychodnia Mamamedica, Przedszkole, szkoła Specjalna

11.06 od godz. 9:00 do 13:00 Uskorz Wielki, Wołów Centrala nasienna, ul. Objazdowa 10,Garwolska 10,12,14,Uskorz Mały23-27.

11.06 od godz. 9:00 do 16:00

Wińsko sklep "DINO" ,ul. Słoneczna 3-33, Mickiewicza 46, Witosa 3-17, Zachodnia 1-2.

12.06 od godz. 7:30 do 9:00 Wińsko sklep "DINO" ,ul. Słoneczna 3-33, Mickiewicza 46, Witosa 3-17, Zachodnia 1-2.

12.06 od godz. 15:00 do 17:00 Mojęcice ul. Główna 1-16, Jasna, Krótka, Długa 1-3e, Osiedlowa (SUW Osiedlowa)

13.06 od godz. 7:30 do 18:00 Wołów ul. Inwalidów Wojennych od nr 23 do 54, Jasna, Kasztanowa od nr 9 do 16.

13.06 od godz. 9:00 do 15:00 Brzeg Dolny ul. Wyspiańskiego 16 sklepy, Jesinowa 38, 38a.

14.06 od godz. 7:30 do 18:00 Pogalewo od nr 5 do 34; dz. 177/1; 192; 180; 82/2.

14.06 od godz. 9:00 do 13:00 Pierusza

14.06 od godz. 9:00 do 17:00 Warzęgowo 2-12;18-38 a.

17.06 od godz. 9:00 do 17:00

Wińsko ul. Wschodnia, Sadowa, Mickiewicza 19-56, 8-Maja, Widokowa dz. 7/2.

18.06 od godz. 9:00 do 17:00 Mysłoszów, Rudawa, Smogorzów.

19.06 od godz. 7:30 do 9:00 Stryjno.

19.06 od godz. 7:30 do 19:00 Brzózka, Stryjno.

19.06 od godz. 9:00 do 17:00 Mysłoszów, Rudawa, Smogorzów.

19.06 od godz. 16:00 do 18:00 Straszowice, Żychlin, Straszowice SUW.

20.06 od godz. 9:00 do 17:00 powiat wrocławski Kąty Wrocławskie: ul. Wrocławska 52 oraz obręb działek numer 6, 9/1.

10.06 od godz. 7:00 do 16:00 Bogdaszowice: ul. Leśna oraz obręb działek numer 386/2, 576/2.

10.06 od godz. 7:00 do 16:00 Zachowice ul. Słoneczna, Spacerowa, obręb działek numer 416/7, ul. Piwna od numeru 16 do 18, Leśna, Wiśniowa.

10.06 od godz. 7:00 do 16:00

Ratowice ul. Poprzeczna, Lawendowa, Orzechowa, Cisowa, Makowa, Wrocławska od nr 1 do 27, Chabrowa 35 i działki przyległe. Gm. Czernica.

10.06 od godz. 8:00 do 11:00 Kiełczów ul. Słoneczna, Makowa, Cisowa, Południowa od nr 4 do 9D, dz. 306/8, Cyprysowa od nr 2 do 6B, od nr 7 do 7B, od nr 8 do 12N i działki przyległe. Gm. Długołęka.

10.06 od godz. 11:30 do 15:00 Mietków: Oczyszczalnia oraz stacja pomiarowa INSTYTUTU METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

11.06 od godz. 7:00 do 16:00 Iwiny: Malinowa 11 i od 26 do 32 oraz dz.537 i dz.288/8.

11.06 od godz. 7:00 do 16:00 Żerniki Wrocławskie: Jesienna 15 oraz dz.217/22.

11.06 od godz. 7:00 do 16:00 Chrząstawa Mała ul. Rzemieślnicza, Kolejowa, Stawowa, Rodzinna, Cicha, Strumykowa, Wrocławska od nr 1 do 63, dz. 106/5-18 i działki przyległe. Gm. Czernica.

11.06 od godz. 8:00 do 14:00

Sulistrowice ul. Magiczna. Łagodna.

12.06 od godz. 7:00 do 16:00 Bielany Wrocławskie: Malinowa 12 i 13, Agrestowa od 13 do 25 i od 12 do 22.

12.06 od godz. 7:00 do 16:00 Siechnice: Prawocińska od 2 do 8 oraz dz.18/7, Fabryczna od 1 do 11 i od 2 do 14, Powstańców Śląskich od 17 do 39g i od 24 do 38a oraz dz.771/1, dz.771/3, dz.771/5, dz.771/7, dz.771/2, dz.771/8 i dz.771/9, Szkolna od 1 do 1a i od 2 do 4, Kościelna od 1 do 13 i od 6 do 12 oraz Kościół i plebania, Zacisze, Henryka III-go 11a, Piłsudskiego od 17-do 21 nieparzyste oraz dz.548/17, Jana Pawła II-go od 25-do 29 i 12, Sportowa 12.

12.06 od godz. 7:00 do 16:00

Strzegomiany: ul. Św. Norberta 14 oraz obręb działek numer 2/8, 556, 222.

12.06 od godz. 7:00 do 16:00

Kamieniec Wrocławski ul. Kolejowa od nr 63 do 65, Leszczynowa, Podhalańska. Dobrzykowice ul. Kolejowa 1, 2 i działki przyległe. Gm. Czernica.

12.06 od godz. 8:00 do 14:00 Nadolice Wielkie ul. Sowia 7, 9, Sowia dz. 309/454-452, 309/448, 309/440, Jastrzębia 21, 21A, 21B. Gm. Czernica.

12.06 od godz. 8:00 do 14:00 Tyniec Mały

13.06 od godz. 7:00 do 10:00 Garncarsko: ul. Nowowiejska 10 oraz obręb działek numer 244, 243/3.

13.06 od godz. 7:00 do 16:00 Mokronos Górny: ul. Parocjowa 34, 30, 21, 17 oraz obręb działek numer 72/23, 72/20-21, 72/42-43, 72/16-17, 72/18:19.

13.06 od godz. 7:00 do 16:00 Nadolice Wielkie ul. Fiołkowa i działki przyległe. Gm. Czernica.

13.06 od godz. 8:00 do 14:00 Tyniec Mały: ul. Piaskowa od Akacjowej w kierunku Domasławia, ul. Dolna od Spokojnej w kier. Domasławia , ul. Sosnowa, Jodłowa, Domasławska od numeru 21 i 34 wzwyż, ul. Pszenna, Żytnia, Szczęśliwa, Kresowa, Włoska , Pod lasem, Kolbuszowska, Tarnopolska, Azaliowa, Różan

13.06 od godz. 9:00 do 16:00

Kotowice: Podwalna od 39 do 51, 50 i od 90 do 92 oraz dz.205/2, dz.205/4 i dz.456.

14.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wojnowice ul. Poprzeczna, Oliwkowa, Jodłowa, Akacjowa od nr 5A do 5D, od nr 7A do 7C, dz. 272 i działki przyległe. Gm. Czernica.

14.06 od godz. 8:00 do 14:00 Tyniec Mały

14.06 od godz. 9:00 do 11:00 Olbrachtowice

17.06 od godz. 7:00 do 14:00

Księginice Małe ul. Zbożowa oraz obręb działek numer 66/2.

17.06 od godz. 7:00 do 16:00 Żerniki Małe: ul. Racławicka 1, 2, 6, 18, 20, 22 oraz obręb działek numer 147/7,8.

17.06 od godz. 7:00 do 16:00 Radwanice: Bzowa dz.207/16.

17.06 od godz. 7:00 do 16:00 Św. Katarzyna: Dąbrowskiego 8 oraz Klasztor i dz.608, Miła, Cicha, Urocza, Jastrzębia, Sokola, Prosta od 9 do 23 nieparzyste, Kolejowa od 10 do 10e oraz dz.837/6, dz.820/3 i dz.1104/4, Bzowa 3 oraz dz.819/7 i dz.823/4.

18.06 od godz. 7:00 do 16:00

Siechnice: Bzowa, Czeremchowa, Cyprysowa, Kalinowa od 1 do 7, od 21 do 25f i od 2 do 12, Berberysowa, Magnoliowa 6 oraz dz.36/15 i dz.37/16, Jaśminowa, Zielona, Różana, Piastów Śląskich 40.

18.06 od godz. 7:00 do 16:00 Tokary od nr 1 do 36B (cała miejscowość). Godzieszowa od nr 80 do 82. Gm. Długołęka.

18.06 od godz. 8:00 do 14:00 Św. Katarzyna: Nowa od 35 do 65 nieparzyste oraz dz.959/5 i dz.649, Żernicka od 11 do 23 i od 20 do 30 oraz dz.570/1, dz.570/6, dz.570/7 i dz.969/3, Parkowa od 1 do 9, od 19 do 23 i od 2 do 26, Bukowa 9 oraz dz.273.

19.06 od godz. 7:00 do 16:00 Żerniki Wrocławskie: Strzelińska od 1 do 11 i od 2 do 12 oraz dz.412/2, Długosza od 1 do 15 i od 2 do 20, Kolejowa od 5 do 7b i od 8 do 10c, Miodowa od 5 do 7 i od 10 do 18, Akacjowa 6 oraz dz.155/2 i dz.154/4, Krótka.

19.06 od godz. 7:00 do 16:00

Św. Katarzyna: Żernicka od 11 do 23 i od 20 do 30 oraz dz.570/1, dz.570/6, dz.570/7 i dz.969/3, Bukowa 9 oraz dz.273, Akacjowa, Jesionowa, Lipowa, Klonowa, Parkowa.

20.06 od godz. 7:00 do 16:00 powiat zgorzelecki Jagodzin.

10.06 od godz. 9:00 do 11:00 Ruszów, ul. Łużycka 5A, 10A, działka budowlana 187/8.

10.06 od godz. 9:00 do 13:30 Mikułowa, od 46 do 55.

11.06 od godz. 8:30 do 14:00 Wolanów.

12.06 od godz. 8:30 do 14:00 Bogatynia Osiedle Orła Białego, ul. Paderewskiego - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

14.06 od godz. 8:30 do 10:00 Bogatynia Osiedle Orła Białego, ul. Paderewskiego - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

14.06 od godz. 12:00 do 13:30 powiat złotoryjski miejscowości Wilków stacja LGC71993 PV Wilków - brak prądu

10.06 od godz. 8:00 do 16:00

miejscowości Wilków stacja LGC71990 - brak prądu

11.06 od godz. 8:00 do 16:00 Dobków - Jurczyce - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

14.06 od godz. 8:00 do 10:00 Dobków - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

14.06 od godz. 8:00 do 10:00 Dobków - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

14.06 od godz. 18:00 do 20:00 Dobków - Jurczyce - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

14.06 od godz. 18:00 do 20:00 powiat ząbkowicki Topola, Bartniki

11.06 od godz. 7:30 do 15:00 Wyłączeni odbiorcy: Bardo ul. Kolejowa nr 10; 11; 12; 14; 15; 16; 18; 18A; 20; 22; 26; 26A; dz. nr 743/2; dz. nr 743/1; dz. nr 105/4; dz. nr 747/2; dz. nr 104/9; dz. nr 238; dz. nr 90; dz. nr 111/5; ul. Polna nr 12C; Plac Kasztelański nr 2; 4; 6

11.06 od godz. 8:00 do 15:00

Przedborowa nr 121A ( dz. nr 781/2)

12.06 od godz. 8:00 do 15:00 Przedborowa 121A ( dz. nr 781/2)

12.06 od godz. 9:00 do 11:00 Rudnica dz. 203/3

13.06 od godz. 9:00 do 14:30 powiat średzki Wilkszyn: ul. Pod lasem, Poziomkowa, Pogodna, Jagodowa, Szczęśliwa, Różana, Leśna, Łąkowa, Truskawkowa i wszystkie do nich przyległe

11.06 od godz. 7:00 do 14:00 Budziszów Średzki: od skrzyżowania w kierunku Sikorzyc

11.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wichrów

12.06 od godz. 7:00 do 16:00 Szczepanów: ul. Sosnowa, Świerkowa, Średzka.

14.06 od godz. 7:00 do 16:00 powiat świdnicki Strzegom ul. Kasztelańska 2–6A, Bracka, Czarna,

10.06 od godz. 8:00 do 17:00 Strzegom ul. Bracka 1 - 7 oraz numery nieparzyste od 9 do 25, ul. Olszańska 1A

10.06 od godz. 8:00 do 17:00

Modlęcin - Kolonia od nr 55 do nr 62

11.06 od godz. 8:00 do 18:00 Jugowa od nr 77 do nr 82A, dz. 227/53, 227/50, 227/21, 227/54. od 11.06 godz. 8:00 do 13.06 godz. 15:00 Olszany od 78 do 83

11.06 od godz. 9:00 do 14:00 Żarów ulica: Jadwigi Śląskiej 2

11.06 od godz. 9:00 do 14:00 Bojanice 7 - 13, 56D - 58A, dz. 71/7, 202/1

11.06 od godz. 9:00 do 15:00 Granica nr 178 i 178A oraz działki nr 28, 29/7, 29/8, 1344.

12.06 od godz. 8:00 do 18:00 Gogołów

12.06 od godz. 8:30 do 14:00 Żarów ulica: Jadwigi Śląskiej 4,6

12.06 od godz. 9:00 do 14:00

Bojanice 7 - 13, 56D - 58A, dz. 71/7, 202/1

12.06 od godz. 9:00 do 15:00

Żarów ulica: Jadwigi Śląskiej 8

13.06 od godz. 9:00 do 14:00 Żarów ulica: Jadwigi Śląskiej 10,12, Henryka Pobożnego 5, 7, 9, 13

14.06 od godz. 9:00 do 14:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

