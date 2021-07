Gdzie nie będzie prądu w dolnośląskim 8.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Jelenia Góra

JELENIA GÓRA, ul. Cieplicka od 194 do 196, od 223 do 235, Romera 13, 15, 17, Tetmajera 1, 2, 5, 6, 7, Karkonoska od 1 do 4 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

12.07 od godz. 7:30 do 16:30

JELENIA GÓRA, ul. Sobieskiego 47 A do 47 K teren byłego Aniluxu, 53 Zremb wszystkie obiekty , 80 Dom Dziecka, 82, 82A do 82D , 88, Stacja redukcyjna gazu, Karola Miarki 5, 6, 7.

14.07 od godz. 8:00 do 15:00

Wałbrzych

Wałbrzych ulice: 1 Maja 81, 71, 79, 77, 75, 69, 67, 67A, 65, dz. 198, Kolejarska nr 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6.

8.07 od godz. 9:00 do 16:00

Wałbrzych ulice: Armii Krajowej 66, 68, Głogowska dz. 158/4, 158/2, 154, 153/1.

9.07 od godz. 9:00 do 16:00