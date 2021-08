Gdzie nie będzie prądu w dolnośląskim 5.08? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (5.08 10:07) nie ma prądu w dolnośląskim?

Wrocław

Wrocław Krzyki: Iłłakowiczówny od 7 do 19 nieparzyste.

5.08 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Ceglana od 3 do 19 i od 4 do 20.

5.08 od godz. 7:00 do 16:00

powiat bolesławiecki

Raciborowice Dolne dz. nr: 123/4, 123/5, 181/3

5.08 od godz. 9:00 do 16:00

powiat dzierżoniowski

Ostroszowice - Wiatraczyn- całość

5.08 od godz. 9:00 do 15:00

powiat karkonoski

DZIWISZÓW, 205, 206, działka budowlana 474/1, 472/5.

5.08 od godz. 8:00 do 14:00

DĄBROWICA, od 35 do 38, od 48 do 56.

5.08 od godz. 8:00 do 14:00

powiat kłodzki

Marianówka 3, 9, 9A,10

5.08 od godz. 9:00 do 14:00

powiat lubański

BIEDRZYCHOWICE, 33 - była ferma lisów.

5.08 od godz. 8:30 do 13:30