Gdzie nie będzie prądu w dolnośląskim 4.09? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (4.09 4:07) nie ma prądu w dolnośląskim?

powiat polkowicki

Michałów

od 3.09 godz. 23:05 do 4.09 godz. 8:00

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Jelenia Góra

JELENIA GÓRA, ul. Wczasowa od 5 do 10, Agnieszkowska od 5 do 15, Narciarska, Michałowicka od 23 do 30, Myśliwska 1.

8.09 od godz. 9:00 do 10:00

Wałbrzych

Wałbrzych ulica: Karkonowska, Wałbrzych ulica: Beethovena

6.09 od godz. 8:00 do 14:00

Wałbrzych ulice: Grzybowa działki 68/2, 68/9, 68/32, 68/33, 68/13.

9.09 od godz. 9:00 do 16:00

Wałbrzych ulica: Beethovena 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 11A, 12A, 3A, 3B, 5A, 6A, 8A, 9a, garaże, 2, 19, 10, 10A, 14D.

10.09 od godz. 8:00 do 14:00

Wałbrzych ulica: Ceglana działka 551, 552, 553, 554.

10.09 od godz. 9:00 do 16:00