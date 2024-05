Gdzie nie będzie prądu w dolnośląskim 30.05? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (30.05 7:03) nie ma prądu w dolnośląskim?

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Jelenia Góra, ul. Kubusia Puchatka, Fabryczna 1A, 5, Wolności parzyste od 246 do 254, nieparzyste od 269 do 283, Plac Piastowski 1, Wróblewskiego od 1 do 18. 3.06 od godz. 8:00 do 12:00

Wrocław Krzyki: Krakowska od 122 do 122a, Wilcza od 7 do 13 nieparzyste, Hallera od 1 do 11 nieparzyste, Krakusa od 2 do 10 parzyste, Wandy od 2 do 36 i od 15 do 23, Słowicza od 2 do 18 parzyste, Spadochroniarzy od 2 do 10 parzyste, Sztabowa od 32 do 60 i od 53 do 61 oraz dz.32/1, dz.55/1 i dz.55/25, Podchorążych od 3 do 9 nieparzyste. 3.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Zagrodnicza od 13 do 13b.

3.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: pl. Srebrny, Grabiszyńska od 142 do 170 parzyste, Cynowa, Niklowa, Stalowa od 52 do 60 parzyste, Tatrzańska od 2 do 28 parzyste, Żółta od 47 do 51a i od 48 do 52, Złota od 1 do 7a i od 2 do 10, Śnieżna od 15 do 31 i od 14 do 22, Kruszcowa od 4 do 16a parzyste oraz dz.44/1, dz.14 i dz.38/9, Zielona od 45 do 65 i od 42 do 58, Błękitna, Jesiennicka.

4.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Sułowska od 10 do 12 parzyste.

4.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Stare Miasto: Michalczyka 5, Długa od 42 do 68d parzyste oraz dz.1/12, dz.4/2 i dz.1/14, Łęczycka od 1 do 19 i od 2 do 22, Młodych Techników od 58 do 66 parzyste.

4.06 od godz. 7:00 do 16:00