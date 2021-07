Gdzie nie będzie prądu w dolnośląskim 28.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (28.07 0:10) nie ma prądu w dolnośląskim?

powiat oławski

Oława, ulica Żołnierzy Armii Krajowej

od 27.07 godz. 18:31 do 28.07 godz. 13:00

powiat strzeliński

Edwardów, Brochocinek, Piotrowice, Karczyn .

od 27.07 godz. 21:58 do 28.07 godz. 1:00

powiat wołowski

Bukowice.

od 27.07 godz. 22:26 do 28.07 godz. 10:00

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Jelenia Góra

JELENIA GÓRA, ul. Agnieszkowska od 1 do 4, Wczasowa 2, Michałowicka od 1 do 27, Saneczkowa.

29.07 od godz. 11:00 do 14:30

JELENIA GÓRA, ul. Cyprysowa.

30.07 od godz. 8:00 do 14:00

Wałbrzych

Wałbrzych ulica: Reja, Wysockiego 14, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 16F, 18, 18A, 18B, 18C, 20, 20A; Starachowicka 3, 5, 7, 9, 19, 22, 26, 26A, 26B, 26C, 26D, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48A, 50, działka 317/18; Szewska 5, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; Kraka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20.

31.07 od godz. 9:00 do 11:00