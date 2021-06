Gdzie nie będzie prądu w dolnośląskim 28.06? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (28.06 11:13) nie ma prądu w dolnośląskim?

Wrocław

Wrocław Fabryczna: Aleja Piastów od 56 do 72 parzyste, Stanki od 20 do 26 parzyste, Sobótki od 33 do 59 nieparzyste.

28.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Górnickiego od 11 do 25 nieparzyste.

28.06 od godz. 7:00 do 16:00

powiat jaworski

ŚWINY, działka budowlana 61.

28.06 od godz. 8:00 do 14:00

powiat karkonoski

SZKLARSKA PORĘBA, ul. Armii Krajowej 1 A, 1 B, 1 E, Kołłątaja 7 A, działka budowlana 130/6.

28.06 od godz. 8:00 do 14:00

KARPACZ, ul. Tetmajera, Kasprowicza.

28.06 od godz. 8:30 do 13:30

powiat kłodzki

Duszniki Zdrój ulice: Słowackiego 21, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 30a, 32, 32a, 34, 36, 38, 40, 40a, Kolejowa 19, Dworcowa 12

28.06 od godz. 9:00 do 14:00