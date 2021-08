Gdzie nie będzie prądu w dolnośląskim 24.08? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w dolnośląskim 24.08? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w dolnośląskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi wyłączenie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Gdzie obecnie (24.08 5:07) nie ma prądu w dolnośląskim? powiat głogowski Wojszyn, Droglowice, Borków, od 23.08 godz. 21:02 do 24.08 godz. 6:30 powiat kłodzki Lądek-Zdrój ulica: Paderewskiego, Kościuszki

24.08 od godz. 2:20 do 6:00 powiat oławski Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik, Czernia Ujęcia Wody.

24.08 od godz. 4:19 do 6:30 powiat wołowski Bożeń od 23.08 godz. 21:32 do 24.08 godz. 10:00 Kłopotówka

24.08 od godz. 1:08 do 8:00 powiat wrocławski Byków od 23.08 godz. 22:52 do 24.08 godz. 6:00 Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim Jelenia Góra JELENIA GÓRA, ul. Powstańców Śląskich, Hurtownia Omega, Zakład Kamieniarski - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

27.08 od godz. 8:00 do 14:30 JELENIA GÓRA, ul. Zgorzelecka, Jagiełły, Karola Miarki, Sobieskiego 82, 82 A, Dom Dziecka - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

30.08 od godz. 7:30 do 16:30

Legnica Legnica ul. Rzeczypospolitej nr 6b, 6c, 6d

25.08 od godz. 8:00 do 14:00 Wałbrzych Wałbrzych ulica: Uczniowska 21.

25.08 od godz. 9:00 do 14:00 Wrocław Wrocław Śródmieście: Jedności Narodowej 66.

24.08 od godz. 7:00 do 20:00 Wrocław Śródmieście: Spółdzielcza od 2 do 22 parzyste.

24.08 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Kosmonautów 1, dz. 26/1 i 28/1 ZDIUM, Przemiłowska od 1 do 9, od 2 do 4, dz. od 10/4 do 13/17 i od 32/8 do 13/18, Jędrzejowska od 1 do 7, 4, od 22 do 34, dz. 91/50 do 55, dz. 91/46 do 47, Świeża 82, Wojanowska dz. 12/5, Główna od 1 do 17, od 2 do 22, dz. 34 i 35, Starobielawska od 36 do 52, od 47 do 73, dz. 68/2, Górecka od 99 do 117, od 100 do 120, od 149 do 161, dz. 91/64 do 65, dz. 91/76 do 78, dz. 91/66 do 80, dz.91/67 do 79, dz. 91/61 20/2AM14 i 4/2 AM 15, Lewa od 1 do 53 i od 2 do 52, Trójkątna od 1B do 39 i od 2 do 68.

24.08 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Płużna od 9 do 11, 12 i dz. 27/3.

24.08 od godz. 9:00 do 11:00 Wrocław Psie Pole: Czarnuszkowa 14, Gorczycowa dz. 22/1, Kaparowa od 22 do 24 parzyste.

26.08 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Strączkowa od 38-do 40 i od 43 do 49, Jarzynowa 32 i 34, Gałczyńskiego od 30 do 38 parzyste, Grota Roweckiego od 137 do 143 i 160.

26.08 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Chrząstawska od 1 do 33 i od 2 do 34.

27.08 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Brodatego od 6-do 10 parzyste, Rydygiera 30.

27.08 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Dożynkowa od 39 do 51 i 68 oraz dz.27/1 i dz.28/1.

30.08 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Cerekwicka od 3 do 29 i od 2 do 28, Brzostowska od 5 do 29 i od 2 do 28.

30.08 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Stare Miasto: Długa od 50 do 54 parzyste.

30.08 od godz. 7:00 do 16:00 powiat bolesławiecki GOŚCISZÓW, od 40 do 75.

24.08 od godz. 8:30 do 13:00 BOLESŁAWIEC, ul. Kleeberga od 6 A do 12 F.

24.08 od godz. 9:00 do 13:00 Tomaszów Bolesławiecki dz. nr 1049/8

24.08 od godz. 9:00 do 16:00 GOŚCISZÓW, od 95B do 200A. 25.08 od godz. 8:30 do 14:00 BOLESŁAWIEC, ul. Bohaterów Getta 3, 5, stomatologia.

25.08 od godz. 9:00 do 13:30 BOLESŁAWIEC, ul. Dolne Młyny 9, 34, 36, sklep motoryzacyjny, hurtownia rolnicza.

26.08 od godz. 9:00 do 12:00

BOLESŁAWIEC, ul. Parkowa od 1 do 11, Cicha od 18 do 21, Bielska od 6 do 18 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

27.08 od godz. 8:00 do 14:00 WYKROTY, ul. Stawowa 1, 3, od 4 A do 10 A, 11, 13, 15, 15 A, Główna 24, od 27 do 44, Kwiatowa od 1 do 2 A.

30.08 od godz. 9:00 do 15:00 powiat dzierżoniowski Włóki działka nr 253.

24.08 od godz. 8:00 do 14:00 Włóki działki nr: 244, 333/1, 337, 338/2 i 339/1.

25.08 od godz. 8:00 do 14:00 Włóki działki nr 263 i 263/2.

26.08 od godz. 8:00 do 14:00 Włóki 135, 138/1, 138/2 i 145/9.

27.08 od godz. 8:00 do 14:00 powiat głogowski Głogów ul Ślusarska 4-16

25.08 od godz. 7:00 do 15:00

powiat jaworski Grobla 21, Pogwizdów 66

24.08 od godz. 8:00 do 16:00 Chełmiec Kolonia 1-11

24.08 od godz. 10:00 do 13:00 powiat kamiennogórski SZAROCIN, od 1 do 114, Państwowy Dom Pomocy Społecznej, sklep. LESZCZYNIEC, od 1 do 134, Ośrodek Zdrowia, sklep. OGORZELEC, od 1 do 110.

26.08 od godz. 9:00 do 11:00 powiat karkonoski SZKLARSKA PORĘBA, ul. Górna.

24.08 od godz. 8:00 do 14:00 KOMARNO, ul. Widokowa 18, działka budowlana 250/27.

30.08 od godz. 8:00 do 14:00 powiat kłodzki Raszków, Suszyna, Chocieszów, Niwa, Kamieniec, Wolany od 33 do 52 i 61, 62 i Dz. nr 28/6, 146/1

24.08 od godz. 9:00 do 13:00 Kłodzko ulica Spółdzielcza 22, 24, 26, 28 - odbiorcy będą zasilani z agregatu prądotwórczego

26.08 od godz. 8:30 do 14:30

Kudowa Zdrój ulica: Słone GPK Straż Graniczna, KZWIK Pompy, Stacja paliw ORLEN, Bar RUDEK, Kantor Grosz, Kantor FLISIUK, South Inwest Poland, Restauracja Granica, PZMOT, Sklep TOLEK - odbiorcy będą zasilani z agregatu prądotwórczego

28.08 od godz. 8:00 do 15:00 powiat legnicki Janowice Duże od nr 15 do nr 20, nr 22, nr 22a

26.08 od godz. 8:30 do 15:30 powiat lubański GRABISZYCE ŚREDNIE, od 1 do 19, od 118 do 120, od 142 do 143.

24.08 od godz. 8:30 do 13:30 GRABISZYCE DOLNE, 52, 53.

25.08 od godz. 8:30 do 13:30 JURKÓW.

26.08 od godz. 8:30 do 13:30 GRABISZYCE DOLNE, 52, 53.

26.08 od godz. 8:30 do 13:30 MŚCISZÓW, od 118 do 128.

27.08 od godz. 8:30 do 13:30

MŚCISZÓW, od 118 do 128.

30.08 od godz. 8:30 do 13:30 powiat lubiński Lubin ul. Spacerowa - uzdatnianie wody MPWiK ZUW III (R-983-1)

25.08 od godz. 8:00 do 18:00 powiat lwówecki RAKOWICE WIELKIE, 8 A, 10, 11, 12 od 48 A do 48 F, Szkoła Ekonomiczno-Rolnicza, hurtownia, pompownia ścieków.

24.08 od godz. 8:00 do 14:00 UBOCZE, 15.

25.08 od godz. 8:00 do 16:00 DŁUŻEC, 46.

25.08 od godz. 8:00 do 14:00 LWÓWEK ŚLĄSKI, ul. Kościuszki, Oświęcimska, Topolowa, Jana Pawła Drugiego, Sikorskiego, Intermarche, Szkoła Podstawowa imienia Jana Pawła Drugiego - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

26.08 od godz. 7:30 do 15:00 powiat milicki Ostrowąsy 9b-12, 15-21, 22-30b, 42, 43. Gm. Milicz.

26.08 od godz. 8:30 do 14:00

Dunkowa 19-31. Gm. Milicz.

27.08 od godz. 8:30 do 14:00 Milicz ul. Chabrowa, Lawendowa 1-7, 9-33, Makowa, Fiołkowa, Konwaliowa.

30.08 od godz. 9:30 do 12:30 powiat oleśnicki Gorzesław 62-70, 73-76, 79-82, działka 340/32. Gm. Bierutów.

24.08 od godz. 7:30 do 9:00 Gola Mała 8-17. Gm. Twardogóra.

24.08 od godz. 8:00 do 15:00 Gorzesław 1-61. Gm. Bierutów.

24.08 od godz. 8:00 do 14:00 Gorzesław 62-70, 73-76, 79-82, działka 340/32. Gm. Bierutów.

24.08 od godz. 13:00 do 15:00 Gola Mała 8-17. Gm. Twardogóra.

25.08 od godz. 8:00 do 15:00 Poniatowice 101-104a, 127-136, 188 - 190f. Gm. Oleśnica.

25.08 od godz. 9:00 do 11:30 powiat oławski Oława ul. Szyszkowa 5, Poziomkowa 30

26.08 od godz. 7:00 do 16:00

powiat strzeliński Biały Kościół ul. Fiołkowa, Akacjowa, Sportowa, Stokrotkowa

24.08 od godz. 7:00 do 16:00 Strzelin ul. Wiosenna, Różana.

25.08 od godz. 7:00 do 16:00 Piotrowice

26.08 od godz. 7:00 do 16:00 Edwardów.

26.08 od godz. 7:00 do 16:00 Brochocinek

26.08 od godz. 7:00 do 16:00 Strzelin: ul. Wolności 1, 3, 5 oraz lokal gastronomiczny.

27.08 od godz. 7:00 do 16:00 Gęsiniec ul. Myśliwska.

27.08 od godz. 7:00 do 16:00 Biały Kościół ul. Jodłowa

30.08 od godz. 7:00 do 16:00 powiat trzebnicki Szymanów ul. Ogrodnicza, Jesienna, Lotnicza, Wiosenna, Letnia, Zimowa.

24.08 od godz. 7:30 do 9:00 Szymanów ul. Ogrodnicza, Jesienna, Lotnicza, Wiosenna, Letnia, Zimowa.

24.08 od godz. 13:00 do 14:00 Pęgów ul. Śliwowa.

26.08 od godz. 8:00 do 14:00

Oborniki Śl. ul. Wrocławska 9 - 21.

30.08 od godz. 8:00 do 13:00 powiat wałbrzyski Witków działka 158/7.

24.08 od godz. 9:00 do 16:00 Jugowice ulica: Gazowa 5; Walim ulica: Wyszyńskiego 90 92 92a 93 dz._116/3 72 76 78 80 82 83 84 85a 86 87 87A 88 89 94 dz._125/3.

24.08 od godz. 9:00 do 14:00 Cieszów ulica: Główna działka 155/7.

25.08 od godz. 9:00 do 16:00 powiat wołowski Wołów ul. Kościuszki.

24.08 od godz. 8:00 do 16:00 Stary Wołów dz. 539/23; 539/17.

24.08 od godz. 8:00 do 13:00 Wołów ul. Kościuszki.

25.08 od godz. 8:00 do 16:00 Wołów ul. Hłaski dz. 14/4; Herlinga-Grudzińskiego 5, 9, 11.

25.08 od godz. 8:00 do 13:00 Wołów ul. Wojska Polskiego, Aleja Niepodległości, Mickiewicza, Kolejowa, NETTO.

26.08 od godz. 7:30 do 9:30

Wołów ul. Wojska Polskiego, Aleja Niepodległości, Mickiewicza, Kolejowa, NETTO.

26.08 od godz. 17:00 do 18:00 Wołów ul. Leśna, Wiśniowa, Kościuszki 1-9a.

27.08 od godz. 8:00 do 16:00 Wołów ul. Chrzanowskiej, Braci Korczyńskich, Słoneczna, Stawowa, Gliniana, Leśna.

27.08 od godz. 8:00 do 16:00 powiat wrocławski Galowice: ul. Polna oraz obręb działek numer 73/4

24.08 od godz. 7:00 do 16:00 Maniów Mały

24.08 od godz. 7:00 do 16:00 Święta Katarzyna: Dębowa.

24.08 od godz. 7:00 do 16:00 Długołęka ul. Słoneczna 108, 110, dz. 140/8, dz. 140/6, dz. 142/13 i działki przyległe.

25.08 od godz. 9:00 do 15:00 Bielany Wrocławskie: Przestrzenna.

26.08 od godz. 7:00 do 16:00

Szukalice obręb działek numer 54/43

26.08 od godz. 7:00 do 16:00

Kamieniec Wrocławski ul. Działkowa 5. Gm. Czernica.

27.08 od godz. 8:00 do 12:00 Nadolice Wielkie ul. Rolna, Malinowa, Wspólna, Jagodowa, Wrocławska dz. 88, dz. 88/3, dz. 10/5 i działki przyległe. Gm. Czernica.

27.08 od godz. 12:00 do 15:00 Mędłów

30.08 od godz. 7:00 do 13:00 Bratowice, Zagródki, Okrzeszyce, Szostakowice

30.08 od godz. 7:00 do 18:00 powiat zgorzelecki STARY WĘGLINIEC, ul. Górnicza, Głowackiego, Wiejska, Łużycka, Kręta. PIASECZNA, od 13 do 23, 81, 87, 194 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

24.08 od godz. 8:00 do 15:00 STARY WĘGLINIEC, ul. Piaseczna, Potrójna, Skrajna, Zielona, Gajowa, Główna od 56 do 56 A, od 68 do 71.

24.08 od godz. 9:00 do 14:00 JAGODZIN, od 88 do 104.

24.08 od godz. 9:00 do 13:00

ŻARKI ŚREDNIE, 88.

25.08 od godz. 9:00 do 14:00 KRZEWINA, od 71 do 105.

26.08 od godz. 9:00 do 13:00 ZGORZELEC, ul. Sienkiewicza 22.

30.08 od godz. 8:00 do 15:00 powiat złotoryjski Złotoryja ul. Malinowa nr 1 i 2

30.08 od godz. 9:00 do 14:00 powiat ząbkowicki Sulisławice od nr 1 do 52K.

26.08 od godz. 9:00 do 14:00 Sieroszów od nr 17 do 30.

27.08 od godz. 8:00 do 15:30 Srebrna Góra ulica: Nowe Miasto od nr 5 do 32, Letnia od nr 18 do 46, Wąska od nr 1 do 3.

27.08 od godz. 10:00 do 15:00 Ząbkowice Śląskie ulice: Kamieniecka od nr 12 do 20, Partyzantów nr 5.

30.08 od godz. 9:00 do 15:00

Ożary od nr 1 do 19 oraz od nr 107 do 133.

30.08 od godz. 10:00 do 15:00 powiat średzki Wilkszyn: Pogodna, Jagodowa, Łąkowa, Szczęśliwa, Pod Lasem

24.08 od godz. 7:00 do 16:00 Miękinia: ul. Willowa, Jesionowa oraz obręb działek 495, 498, 499, 496, 480.

24.08 od godz. 7:00 do 16:00 Środa Śląska: ul. Jaśminowa ul. Fiołkowa, Waniliowa i wszystkie go nich przyległe oraz obręb działek numer 1, 64, 66.

26.08 od godz. 7:00 do 16:00 Brzezinka Średzka: Obręb działek numer 53.

26.08 od godz. 7:00 do 16:00 Piekary- oczyszczalnia ścieków komunalnych

26.08 od godz. 8:30 do 14:30 Środa Śląska: ul. Fiołkowa, Waniliowa i wszystkie go nich przyległe oraz obręb działek numer 1.

27.08 od godz. 7:00 do 16:00

Dźwigórz od nr 1 do nr 9.

27.08 od godz. 9:00 do 12:00 powiat świdnicki Lutomia Górna cała.

26.08 od godz. 10:00 do 15:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty Pozostałe wyłączenia prądu Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

