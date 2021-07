Gdzie nie będzie prądu w dolnośląskim 24.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (24.07 4:06) nie ma prądu w dolnośląskim?

powiat kamiennogórski

Kamienna Góra, ulice: Bronieskiego, Sygnalizacja Świetlna, Wojska Polskiego, Stara, Ptaszków, Plac Grunwaldzki, Katowicka, Mickiewicza, Żeromskiego, Okrzei, Wałbrzyska, Ogrodowa, Legnicka, Kościuszki, Spacerowa, Słowiańska, Plac Wolności, Oczyszczalnia, Karola Miark, Rybna, Plac Grunwaldzki Ratusz, Ptasia, Młyńska, Browarowa, Plac Browarowy, Sawickiej, Łużycka, Księcia Bolka, Mała

24.07 od godz. 3:04 do 5:15

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Jelenia Góra

JELENIA GÓRA, ul. Agnieszkowska od 1 do 4, Wczasowa 2, Michałowicka od 1 do 27, Saneczkowa.

29.07 od godz. 11:00 do 14:30

JELENIA GÓRA, ul. Cyprysowa.

30.07 od godz. 8:00 do 14:00

Wrocław

Wrocław Fabryczna: pl. Kaliski od 1 do 11 i od 2 do 12, Rajska od 1 do 19, od 41 do 49, od 2 do 16 i od 32 do 38, Kościańska od 17 do 19 nieparzyste, Złotnicka od 18 do 36 i od 19 do 33, Wielkopolska od 1 do 43 i od 2 do 42, pl. Ciesielski od 1 do 13 i od 2 do 14.

26.07 od godz. 7:00 do 16:00