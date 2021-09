Gdzie nie będzie prądu w dolnośląskim 22.09? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Dobrocinek, Gilów - przewidujemy zasilanie z agregatu prądotwórczego, Byszów. 22.09 od godz. 8:00 do 15:00

NOWOGRODZIEC, ul. Jaworowa 1. 22.09 od godz. 9:00 do 14:00

GOŚCISZÓW, od 179A do 198. 22.09 od godz. 8:00 do 15:00

Wrocław Psie Pole: Litewska 46. 22.09 od godz. 9:00 do 15:00

ul Sienkiewicza 79 do 81 22.09 od godz. 8:47 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Białostocka od 39 do 43 nieparzyste, Zamojska od 34 do 36 parzyste, Hoża, Samotna od 10 do 12 parzyste. 22.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Orzechowa 2, Kopycińskiego od 37 do 45 nieparzyste. 22.09 od godz. 7:00 do 16:00

powiat jaworski

Luboradz nr 32 ,nr 33 ,przepompownia Luboradz.

22.09 od godz. 9:00 do 16:00

powiat kamiennogórski

Przedwojów,

22.09 od godz. 8:04 do 10:15

powiat karkonoski

KROMNÓW, od 1 do 92, Kościół, Remiza - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

22.09 od godz. 7:30 do 16:30

JEŻÓW SUDECKI, ul. Sportowa 22, 24D, 24E, 28, 28B, 28D, place budów.

22.09 od godz. 8:00 do 14:00

powiat kłodzki

Kłodzko ulice: Warszawy Centrum od 18 do 25, Zamiejska 26a, 26b, 26c i Dz. nr. 3/8, Dz. nr. 39/4

22.09 od godz. 9:00 do 14:00

powiat lubański

NAWOJÓW ŚLĄSKI, od 1 do 13A, UNIEGOSZCZ, ul. Dolna od 44 do 45.

22.09 od godz. 8:30 do 13:00

GRABISZYCE GÓRNE, od 3A do 21, od 120 do 140.

22.09 od godz. 8:30 do 13:30