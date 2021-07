Gdzie nie będzie prądu w dolnośląskim 2.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (2.07 9:07) nie ma prądu w dolnośląskim?

Wrocław

Wrocław Fabryczna: Różana od 5 do 21 nieparzyste oraz garaże.

2.07 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław, ulice: Pawia, Siewców

2.07 od godz. 8:40 do 13:30

powiat karkonoski

PIECHOWICE, ul. Pakoszowska 2, Zamkowa.

2.07 od godz. 8:00 do 14:00

CZERNICA, od 1 do 15, NIELESTNO, za lasem od 40 do 46.

2.07 od godz. 8:30 do 10:00

powiat lubański

SMOLNIK - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

2.07 od godz. 7:00 do 16:00

ŚWIERADÓW ZDRÓJ, Hotel Malinowy Dwór, ul. Klubowa od 5 do 8, Długa od 11 do 20 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

2.07 od godz. 7:30 do 15:00

NAWOJÓW ŁUŻYCKI, od 24 do 47A , kościół, telekomunikacja.

2.07 od godz. 8:30 do 13:30