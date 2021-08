Gdzie nie będzie prądu w dolnośląskim 20.08? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (20.08 8:07) nie ma prądu w dolnośląskim?

Wrocław

Wrocław Śródmieście: Pomorska 4.

20.08 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Kminkowa od 17 do 39 nieparzyste i dz. 8/3, Tymiankowa dz. 13/2-9, dz. 10/2-9, Byczyńska od 3 do 31 i od 4 do 30.

20.08 od godz. 7:00 do 16:00

powiat bolesławiecki

BOLESŁAWIEC, ul. Zabobrze, Jasna - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

20.08 od godz. 7:30 do 15:00

powiat dzierżoniowski

Włóki działki nr 110/4 i 110/5.

20.08 od godz. 8:00 do 14:00

powiat lubański

ŚWIERADÓW ZDRÓJ, ul. Leśna 6, 8, 9, 11.

20.08 od godz. 8:00 do 16:00

powiat strzeliński

Biały Kościół ul. Jodłowa oraz obręb działek numer 220/9.

20.08 od godz. 7:00 do 16:00