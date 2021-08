Gdzie nie będzie prądu w dolnośląskim 19.08? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (19.08 3:07) nie ma prądu w dolnośląskim?

Wrocław

Wrocław, ul. Powstańców Śląskich, Sudecka, Sztabowa, Zaporoska, Pretficza, pl. Powstańców Śląskich, Krzycka, Życzliwa, Szarugi, Skarbowców, Gradowa, Zefirowa, Róży Wiatrów, Wichrowa, Wietrzna, Mglista, Rymarska, Lakiernicza, Stolarska, Racławicka, Giserska.

19.08 od godz. 2:40 do 5:30

powiat wrocławski

Bielany Wrocłaskie ul. Sosnowa 9 ,9a,11a ,204

od 18.08 godz. 21:15 do 19.08 godz. 14:15

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Legnica

Legnica ul. Rzeczypospolitej nr 6b, 6c, 6d

25.08 od godz. 8:00 do 14:00

Wałbrzych

Wałbrzych ulica: Uczniowska 21.

25.08 od godz. 9:00 do 14:00

Wrocław

Wrocław Fabryczna: Jarnołtowska od 1 do 15 i od 2 do 14, Jerzmanowska od 117 do 135 i od 118 do 134, Płużna od 44 do 66 i od 45 do 65, Kośnego od 1 do 27 i od 2 do 26, Adamczewskich 8-12 parzyste, Gałowska 21-43 i 20-40.

19.08 od godz. 7:00 do 18:00