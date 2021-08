Gdzie nie będzie prądu w dolnośląskim 18.08? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Wrocław

Wrocław Krzyki: Opatowicka od 125 do 129 i od 134 do 138.

18.08 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Podróżnicza od 35 do 43 i od 34-do 36, Beniowskiego 5.

18.08 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Kochanowskiego od 77 do 93 nieparzyste, Na Końcu od 1 do 3 i od 2 do 4.

18.08 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Jarnołtowska od 1 do 15 i od 2 do 14, Jerzmanowska od 117 do 135 i od 118 do 134, Płużna od 44 do 66 i od 45 do 65, Kośnego od 1 do 27 i od 2 do 26, Adamczewskich 8-12 parzyste, Gałowska 21-43 i 20-40.

19.08 od godz. 7:00 do 18:00