Gdzie nie będzie prądu w dolnośląskim 14.08? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Jelenia Góra

JELENIA GÓRA, ul. Wolności nieparzyste od 163 do 187, parzyste od 180 do 184, 184A, Cinciały, Gminna, Ludowa od 25 do 29 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

17.08 od godz. 8:30 do 14:00

Wrocław

Wrocław Fabryczna: Rajska od 1 do 47 i od 2 do 36a, Kosmonautów od 234 do 240 parzyste, pl. Ciesielski, Wielkopolska od 1 do 39 i od 2 do 38, pl. Kaliski, Złotnicka od 9 do 33 i od 16 do 36a, Kościańska od 29 do 31, od 37-do 47 i od 30 do 46.

16.08 od godz. 7:00 do 18:00

Wrocław Fabryczna: Chociebuska od 2 do 10 parzyste, Nowodworska od 55 do 67 nieparzyste, centrala telefoniczna, sygnalizacja uliczna Nowodworska Gubińska.

17.08 od godz. 7:00 do 18:00