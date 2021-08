Gdzie nie będzie prądu w dolnośląskim 12.08? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (12.08 8:06) nie ma prądu w dolnośląskim?

Wrocław

Wrocław Śródmieście: Pomorska 28, 30 i 34, Górnickiego od 6 do 8 parzyste.

12.08 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Kardamonowa od 1 do 19 i od 2 do 22.

12.08 od godz. 7:00 do 16:00

powiat bolesławiecki

Tomaszów Bolesławiecki budynek ZUT, oraz 153F

12.08 od godz. 8:00 do 12:00

powiat dzierżoniowski

Książnica działka numer 239.

12.08 od godz. 8:00 do 14:00

powiat karkonoski

STANISZÓW, ul. Witosza od 15 do 75, Nad Lutynką, Zielona, Urocza, Pod Gaikiem, Lawendowa, Cieplicka - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

12.08 od godz. 8:00 do 14:00

powiat legnicki

Prochowice ul. Kochanowskiego 31, 31a, 33, 35, 37, 37a, Stolarnia

12.08 od godz. 8:00 do 14:00