Gdzie nie będzie prądu w dolnośląskim 10.08? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Jelenia Góra

JELENIA GÓRA, ul. Goduszyńska działki budowlane 14/3, 14/4, 14/5, 14/6.

10.08 od godz. 8:00 do 14:00

JELENIA GÓRA, ul. Wolności od 163 do 187, Cinciały, Gminna, Ludowa od 25 do 29 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

10.08 od godz. 8:00 do 14:00

JELENIA GÓRA, ul. Tetmajera 1, 2.

11.08 od godz. 8:00 do 14:00

JELENIA GÓRA, ul. Kadetów 1, 3.

11.08 od godz. 8:00 do 11:00

Legnica

Legnica ul. Malinowa cała, ul. Pątnowska od nr 1 do nr 25

10.08 od godz. 8:00 do 15:30

Wrocław

Wrocław Psie Pole: Ełcka od 83 do 89 i od 96 do 126, Pakosławska od 1 do 17 i od 2 do 24.

10.08 od godz. 7:00 do 16:00