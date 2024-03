Gdzie na spacer w woj. dolnośląskim. Gdzie iść w weekend 9 - 10 marca? 10 najlepszych tras

W woj. dolnośląskim jest mnóstwo ciekawych ścieżek spacerowych. Przygotowaliśmy dla Was 10 pomysłów. Możecie namówić znajomych lub rodzinę i wspólnie poznawać nasz region. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. dolnośląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Na spacer w woj. dolnośląskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras spacerowych w woj. dolnośląskim, które inni wypróbowali. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 09 marca w woj. dolnośląskim ma być od 2°C do 10°C. Nie powinno padać. W niedzielę 10 marca w woj. dolnośląskim ma być od 6°C do 12°C. Nie powinno padać. 🌳 Trasa spacerowa: Spacer po Nachod'zie w Czechach. Początek trasy: Duszniki-Zdrój

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 11,94 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 96 m

Suma podejść: 327 m

Suma zejść: 324 m Mar-ek poleca tę trasę na spacer Spacer do zamku i po starym mieście.

🌳 Trasa spacerowa: Forest - Ring 22 km Początek trasy: Trzebnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 22,38 km

Czas trwania spaceru: 7 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podejść: 135 m

Suma zejść: 135 m Trasę dla spacerowiczów poleca Remo_nt Malownicza trasa duktami leśnymi. Przewaga dróg szutrowych. Liczne podbiegi. 80% trasy las, 20% asfalt.

🌳 Trasa spacerowa: Bieg 6 szczytów - trasa MINI Początek trasy: Stronie Śląskie

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 17,27 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 693 m

Suma podejść: 759 m

Suma zejść: 759 m Trasy.gps poleca tę trasę na spacer

Wydarzenie odbędzie się w dniach 23-24 września 2017. Drugiego dnia eventu (niedziela) odbędą się dwa biegi, na dystansach 17 oraz 35 km. Trasa mini przeznaczona jest przede wszystkim dla pasjonatów gór, rodzin ultramaratończyków, którzy przybędą aby zmierzyć się z trudniejszą trasą i wszystkich pasjonatów gór, dla których liczy się przede wszystkim dobra zabawa, zaś nie chcą być zobligowani limitem czasu. Każdy z uczestników po ukończeniu zawodów otrzyma pamiątkowy medal, niezależnie od tego czy pokonanie 17,5 kilometrowego szlaku zajmie mu 2 czy 7 godzin. Najważniejsza jest dobra zabawa :) Na uczestników decydujących się na trasę MINI czeka pętla prowadząca z Międzygórza pod Śnieżnik, dalej szlakiem w kierunku Trójmorskiego Wierchu, powrót do Schroniska PTTK Pod Śnieżnikiem i łagodne zejście w stronę Międzygórza

🌳 Trasa spacerowa: Z Głuszycy na Przełęcz Trzech Dolin (799 m n.p.m.) Początek trasy: Kłodzko

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 23,22 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 413 m

Suma podejść: 676 m

Suma zejść: 683 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Januszek_44 Około godziny 6 wyruszam z domu. Jest jeszcze ciemno. Ulice mokre i ca jakiś czas muszę włączyć wycieraczki, lekko mży. Mam nadzieje ,że z każdą chwilą pogoda będzie się poprawiała.

W Głuszycy jestem kilka minut po siódmej. Nie pada deszcz i to jest najważniejsze .

Ze znalezieniem parkingu nie ma najmniejszego problemu. Zostawiam więc auto i ruszam ….szlakiem narciarskim. Latem jest to idealny szlak rowerowy i pieszy, prowadzi bowiem szerokimi, wyraźnymi i łagodnymi duktami leśnymi przez zupełne odludzia Gór Suchych. Na końcu oferuje świetne widoki na Góry Sowie.

Z Informacji wynika ,że do Schroniska Andrzejówka jest około 12 km i dystans ten pokonuje w dwie i pół godziny.

Trasa jest bardzo dobrze oznakowana , zaraz za działkami pracowniczymi w Głuszycy trzeba przejść przez trochę większy potok a mniej więcej w połowie drogi jakiś dowcipniś przestawił znak informacyjny .

W Schronisku Andrzejówka zatrzymuje się na chwilę . Wewnątrz jest czysto , ciepło i klimatycznie. Wypijam „sypaną „ kawę za 4 złote i ruszam w drogę powrotną . Tym razem obieram żółty szlak przez Turzynę i Zamek Rogowiec. Za Rogowcem szlak schodzi pięknymi mieszanymi lasami do urokliwej Grzmiącej, gdzie znajduje się drewniany kościółek.

🌳 Trasa spacerowa: Most Szczytnicki - Park Wschodni Początek trasy: Siechnice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podejść: 583 m

🌳 Trasa spacerowa: Gminny szlak spacerowy nr 4 "Trzy Doliny " Początek trasy: Stronie Śląskie

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 13,25 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 225 m

Suma podejść: 443 m

Suma zejść: 427 m Trasę dla spacerowiczów poleca Januszek_44 Dziś kolejna piesza trasa oznaczona nr 4 i nazwana TRZY DOLINY . Zaczyna się i kończy koło zalewu w Starej Morawie . Ma około 7 km , ale jak poprzednio , trzeba tam jakoś ze Stronia Ś dojść .

Trasa jest łatwiejsza niż poprzednia 3, ale obfitująca ładne widoki . Po drodze możliwość posilenia się , napicia piwa a także pomodlenia. Jak kto lubi .

O tej porze roku cicho tu i spokojnie . Nic tylko spacerować :)

🌳 Trasa spacerowa: Krzyki Początek trasy: Wrocław

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,55 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 41 m

Suma podejść: 709 m

Suma zejść: 723 m Wielogorski poleca tę trasę Ciekawe i nietypowe wille na Krzykach

🌳 Trasa spacerowa: Pawłowice - Arboretum Początek trasy: Wrocław

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 1,84 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 24 m

Suma podejść: 174 m

🌳 Trasa spacerowa: Łysa Góra - Zabobrze Początek trasy: Świerzawa

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 7,76 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 361 m

Suma podejść: 135 m

Suma zejść: 470 m Razmich poleca tę trasę

23 maja wybrałem się na Łysą Górę. Na Przełęcz Widok wjechałem autobusem. Spacer (Nordic Walking) do Mikrostacji Sportów Zimowych i Letnich. I dalej do Jeleniej Góry przez Górę Szybowcową. Trasa piękna - niezwykle widokowa.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Dolni Morawa - wycieczka do rezerwatu Zemska Brana !!! Początek trasy: Bystrzyca Kłodzka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,66 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 37 m

Suma podejść: 79 m

Suma zejść: 92 m Trasę dla spacerowiczów poleca Tanjel Wycieczka do rezerwatu przyrody Dzikiej Orlicy "Zemska Brana". Bardzo urokliwe i malownicze miejsce, ponoć mekka kajakarzy choć żadnego nie spotkaliśmy ;) Początek trasy dość trudny, stromy i po kamieniach korzeniach( 4-latek dał rade z asekuracją). Idzie się niebieskim szlakiem wzdłuż rzeki. Na trasie znajduje się ścieżka dydaktyczna z której można się dowiedzieć jakie zwierzęta zamieszkują rezerwat i poznać ich tropy. Dowiemy się również o roślinności i owadach w rezerwacie jak również o umocnieniach z czasów II wojny światowej. Idealna wycieczka dla rodzin z dziećmi-polecamy. Nawiguj

Spacerowanie - korzyści

Spacerowanie przynosi wiele korzyści dla ciała i umysłu. Podczas wszelkich aktywności uwalniają się hormony szczęścia, czyli endorfiny i serotonina. Dlatego ruch pomaga w zwalczaniu stresu i napięcia. Takie korzyści dostarczy Ci nie tylko siłowania, bieganie, czy inny sport, ale również regularne spacerowanie.

Chodzenie na spacery może pomóc w walce ze zbędnymi kilogramami. Podczas chodzenia angażujemy wiele mięśni, które pracują i spalają kalorie. Dlatego regularne spacerowanie może pomóc Ci w zgubieniu zbędnych kilogramów. Im więcej ruchu, tym większe zapotrzebowanie kaloryczne. Dlatego osoby, które dużo się ruszają i uprawiają sport, mogą więcej jeść bez efektu tycia. Jeśli chcesz poznać swoje zapotrzebowanie kaloryczne, w Internecie znajdziesz wiele kalkulatorów, które pomagają je wyliczyć. WHO podaje, że dzienna ilość kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 a 8 000 kroków. Natomiast u osób z przewlekłymi chorobami dawka wynosi od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Spacerowanie obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych. Regularne spacery mają zbawienny wpływ na układ krążenia. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia żylaków czy pajączków.

Jak widzisz spacerowanie przynosi wiele korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jeśli jesteś ciekaw, ile kroków dziennie robisz, możesz zaopatrzyć się w zegarek z funkcją liczenia kroków.

Miejsca w woj. dolnośląskim, które musicie odwiedzić

Na Dolnym Śląsku jest tak wiele miejsc, które warto odwiedzić, że nawet najwytrwalszym piechurom nie wystarczy urlopu, by zobaczyć je wszystkie. Atrakcje regionu zapewnią wam więc wrażenia i przygody na wiele lat. Od czego zacząć zwiedzanie? Od tego, co najbardziej was interesuje, a jest z czego wybierać. Jeśli np. lubicie zwiedzać zabytki, świetnie się składa: Dolny Śląsk to kraina zamków, jak nawiedzony Zamek Czocha, wspaniale odrestaurowany i pełen atrakcji Zamek Książ, czy rozległa pruska Twierdza Srebrna Góra. A może wolicie inne przykłady dawnej architektury, tak wyjątkowe, że wpisano je na listę UNESCO? Na Dolnym Śląsku koniecznie musicie zobaczyć kościoły pokoju w Jaworze i Świdnicy, a także Halę Stulecia w sercu Wrocławia. Te niezwykłe konstrukcje zachwyciły międzynarodowych ekspertów.

Dolny Śląsk to także piękna przyroda. W Karkonoszach warto wspiąć się na Śnieżkę, a w Górach Stołowych zobaczyć niesamowite formacje geologiczne, tzw. Błędne Skały. Noc w schronisku PTTK na Szczelińcu to prawdziwa przygoda. Czeka też na was Kraina Wygasłych Wulkanów, które niegdyś ziały lawą, na czele z górą Ostrzycą Proboszczowicką, nazywaną „polską Fujijamą”. Na grzyby najlepiej wybrać się w Bory Dolnośląskie – to największy w kraju kompleks leśny. Z kolei wędkarze powinni zaplanować wycieczkę do pięknych Stawów Milickich, gdzie można także obserwować wiele gatunków rzadkich ptaków.