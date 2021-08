Gdzie jest szesnastoletnia Dominika? Zniknęła już dwa miesiące temu

Prezydent wręczył Jarosławowi Gowinowi odwołanie z funkcji wicepremiera. Padły mocne słowa

Prezydent Andrzej Duda wręczył Jarosławowi Gowinowi odwołanie z funkcji wicepremiera, nie szczędząc mu przy tym gorzkich słów. - Z przyjemnością z panem porozmawiam, ale najpierw muszę zobaczyć, kogo do siebie zaproszę. Dzisiaj tego tak do końca nie wiem. Więc proszę wybaczyć, panie premierze, ale nie będzie spotkania – zwrócił się do lidera Porozumienia.