Gdzie jest burza? Zobacz, gdzie mogą pojawić się burze w województwie dolnośląskim. Aktualna mapa burzowa na jutro (czwartek, 15.07)

NOWE TSUE zobowiązuje Polskę do zawieszenia przepisów dotyczących uprawnień Izby Dyscyplinarnej. Wyrok zapadł na dzień przed wyrokiem TK

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał w środę Polskę do "natychmiastowego zawieszenia" stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To środek tymczasowy zastosowany do czasu zakończenia innego postępowania wobec Polski, prowadzonego na wniosek Komisji Europejskiej.