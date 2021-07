Gdzie jest burza? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić burze w województwie dolnośląskim. Aktualna mapa burzowa na jutro (środa, 14.07)

Zmiany w Kancelarii Prezydenta RP. Jakub Kumoch nowym szefem Biura Polityki Międzynarodowej. Krzysztof Szczerski ambasadorem przy ONZ

We wtorek po południu doszło do zmian w Kancelarii Prezydenta. Andrzej Duda odwołał z funkcji szefa Biura Polityki Międzynarodowej Krzysztofa Szczerskiego, a na to miejsce powołał Jakuba Kumocha, który do tej pory był ambasadorem RP w Turcji.