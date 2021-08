Gdzie jest burza? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić burze jutro (niedziela, 29.08). Aktualna mapa burzowa dla województwa dolnośląskiego

NOWE Lumpeks na kółkach we Wrocławiu. "Do spełniania marzeń wystarczy odrobina odwagi"

"Pod koniec dnia możemy znieść znacznie więcej, niż myślimy, że możemy" - to słowa Fridy Kahlo, meksykańskiej malarki, która swoje słabości przekuwała w siłę i moc do twórczego działania. I to właśnie Frida widnieje na przyczepie, która stanęła na wyspie Tamka we Wrocławiu. Dodać należy, że to przyczepa absolutnie wyjątkowa...