Gazeta Wrocławska Partnerem Medialnym TAURON Gigantów Siatkówki

Gazeta Wrocławska z turniejem ściśle współpracowała już w poprzednim roku, kiedy to impreza rozgrywana była jeszcze w Kępnie. Teraz w papierowym wydaniu gazety oraz na stronie internetowej GazetaWroclawska.pl będzie jeszcze więcej materiałów na temat imprezy.

- To dla nas duża radość, że zostaliśmy oficjalnym Partnerem Medialnym TAURON Gigantów Siatkówki. Pamiętamy, iż ta inicjatywa narodziła się u nas, na Dolnym Śląsku. Można więc powiedzieć, że po kilku latach zawody wracają do macierzy. Jesteśmy dumni, bo prestiż „Gigantów” jest ogromny. To bez wątpienia jedna z najważniejszych siatkarskich imprez w kraju – mówi Jakub Guder, szef redakcji sportowej Gazety Wrocławskiej.

Przypomnijmy, że impreza rozegrana zostanie w dniach 24-26 września w Miliczu i w Jelczu-Laskowicach.

Polska Press od zawsze z TAURON Giganci Siatkówki

Polska Press – która jest wydawcą Gazety Wrocławskiej – od początku sprzyjała „Gigantom”. Pierwsze edycje charytatywnego turnieju, rozgrywane w Oleśnicy, relacjonowane były m.in. przez regionalny tygodnik „Oleśniczanin”, również należący do Polska Press. „Wrocławska” nagradzała także Wojciecha Rozdolskiego, pomysłodawcę i organizatora imprezy. W 2015 roku turniej siatkówki Giganci Siatkówki został wybrany Imprezą Roku na Dolnym Śląsku podczas Plebiscytu na Najlepszego Sportowca i Trenera Roku, który co roku organizuje gazeta.