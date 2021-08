Garbarnia Kraków - Śląsk II Wrocław 6:1. Wrocławianie wygarbowani [ZDJĘCIA]

Wynik dla Śląska jest brutalny, ale nie do końca sprawiedliwy. Co więcej - trener Krzysztof Wołczek stwierdził, że to nie był mecz na porażkę. - Garbarnia nie stwarzała sytuacji - tylko po naszych błędach czy przebitkach - stwierdził szkoleniowiec WKS-u, który miał sporo zastrzeżeń do pracy sędziego, zwłaszcza przy drugim karnym.

II liga

Garbarnia Kraków - Śląsk II Wrocław 6:1 (1:1)

Gole: Purcha 13k., Feliks 59, Morys 59k., Bukowski 83 sam., Słomka 90, Klec 90 - Marchewska 5.

Sędzia: Marcin Bielawski (Katowice)

Widzów: 270

Garbarnia: Frątczak - Morys, Banachl, Nakrosius, Bartków (80. Bentkowski), Korbecki (63. Kuczera), Szywacz (80. Laskoś), Duda, Klec, Purcha (63. Słomka), Feliks (75. Marszalik).

Śląsk II: Boruc - Caliński (84. Celeban), Radkowski, Pawelecl, Krocz (80. Szmigiel), Młynarczyk, Zawadzki (69. Dachnowski), Bukowski, Bargiel (69. Kotowicz), Konstantyl (80. Gerstenstein), Marchewka.