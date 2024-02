Galeria widmo. Kiedyś pływał tu okazały żarłacz, a marki biły się o lokal. Dziś wyprowadzają się jedna po drugiej. To koniec Arkad

Arkady Wrocławskie to bez wątpienia jeden z symboli miasta. Ci, którzy do stolicy Dolnego Śląska przyjeżdżali pociągiem, mijali je raz po raz. Budynek w tym roku skończy 17 lat - został oddany do użytku 28 kwietnia 2007. Jest stosunkowo młody, za to w niezwykle atrakcyjnej lokalizacji, co okazało się decydujące dla jego przyszłości. Obiekt znajduje się w kwadracie ulic Powstańców Śląskich, Swobodnej, Nasypowej i Komandorskiej.

