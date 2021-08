Galatasaray Stambuł zamyka listę uczestników TAURON Gigantów Siatkówki

Polsko-turecki starcie w Jelczu-Laskowicach zapowiada się niezwykle emocjonująco. Po Fenerbahce drugą z drużyn znad Bosforu, która przyleci do Polski, jest Galatasaray Stambuł.

Fanom sportu nie trzeba przedstawiać tego klubu, który sportowe sukcesy odnosił w wielu dyscyplinach. Siatkarze 16 razy zdobywali mistrzostwo kraju. Ostatni raz w 1989 roku, ale wszystko wskazuje na to, że znów nadchodzi ich wielki czas. W 2019 i w 2021 roku zajmowali w lidze trzecie miejsce (w 2020 roku z uwagi na pandemię rozgrywek nie dokończono). Przed dwoma laty sięgnęli także po Superpuchar Turcji oraz dotarli do finału Pucharu CEV, w którym przegrali w dwumeczu z mocnym Itasem Trentino.

Trener Galatasaray i reprezentacji Turcji

Trenerem drużyny jest 66-letni Nedim Özbey, który sprawuje jednocześnie funkcję szkoleniowca reprezentacji Turcji. Nie będzie chyba przesadą, jeśli powiemy, że Özbey to już właściwie legenda klubu. W Stambule pracuje od 2015 roku. To on jest zatem ojcem ostatnich sukcesów Galatasaray, nie zaniedbując przy tym tureckiej kadry. Dość powiedzieć, że Turcy - pod jego wodzą - w 2019 i 2021 roku wygrali Ligę Europejską.