Futbol amerykański. Frankfurt Galaxy - Panthers 22:13. Pierwsza porażka wrocławian

Mecz we Frankfurcie miał nietypowy przebieg, bo w pewnym momencie został przerwany z powodu olbrzymiej ulewny. Na szczęście spotkanie udało się dokończyć.

W pierwszych dwóch meczach Panthers pokonali 54:28 Lipsk Kings oraz 55:39 Kolonia Centurions.

European League of Football to nowe, europejskie rozgrywki, w których bierze udział osiem zespołów z Niemiec, Hiszpanii i Polski. Panthers Wrocław zdecydowali się zrezygnować z polskiej ligi, by skupić się właśnie na tej kontynentalnej lidze.

Kolejny mecz Panthers zagrają 18.07 na wyjeździe z Berlin Thunder.