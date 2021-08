Futbol amerykański. Dziś mecz Panthers Wrocław - Frankfurt Galaxy

Gospodarze są głodni zwycięstwa po ostatniej minimalnej porażce, a także żądni rewanżu z Galaxy, który we Frankfurcie pokonał ich po raz pierwszy w sezonie 2021.

Pierwsza tegoroczna rywalizacja z Frankfurt Galaxy była bardzo mocno zdeterminowana przez panujące warunki atmosferyczne. Zawodnicy Panthers Wrocław musieli zmierzyć się nie tylko z wymagającym rywalem, ale również z kapryśną i nieprzewidywalną pogodą. Zespół ze stolicy Dolnego Śląska wyjechał z Niemiec ze sporym niedosytem, dlatego teraz – przed kolejnych spotkaniem z Galaxy – ostrzy zęby na zwycięstwo.

– W ostatnich meczach świetnie zaprezentował się skrzydłowy Anthony Mahoungou, więc na pewno nasza obrona będzie zwracała na niego uwagę. Niezmiennie też motorem napędowym ofensywy Galaxy jest rozgrywający Jakeb Sullivan, który nie tylko świetnie podaje, ale sam też potrafi zdobywać jardy w kluczowych sytuacjach, co pokazał w ostatnim meczu ligi. Zatrzymanie go będzie jednym z kluczy do zwycięstwa. W wielu spotkaniach o zwycięstwie Galaxy decydowała formacja defensywna, której nie można pozwolić wejść za szybko w rytm, ponieważ jako kolektyw są bardzo mocni – powiedział Michał Latoś, Prezes Zarządu Panthers Wrocław.