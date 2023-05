Fundusz z ZEA chce kupić Śląsk Wrocław. Inwestor: Chcemy zamknąć transakcję w najbliższych tygodniach

Śląsk Wrocław trafi w ręce arabskiego funduszu inwestycyjnego? To temat, o którym ostatnio jest głośno. Zaczęło się od wpisu prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka na Twitterze, który oznajmił, że po meczu z Wisłą Płock poinformuje o ważnych zmianach dotyczących funkcjonowania klubu. WKS wygrał z "Nafciarzami" 3:1, a kilka dni później Sutryk napisał, że przedłoży uchwałę dotyczącą prywatyzacji Śląska Wrocław podczas sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej 25 maja.

To wywołało lawinę spekulacji. Nieoficjalnie wiadomo, że chodzi także o odwołanie zarządu klubu. Z pracą w Śląsku pożegnają się prezes Piotr Waśniewski, wiceprezes Wojciech Bochnak oraz dyrektor ds. rozwoju sportowego i koordynator akademii Krzysztof Paluszek. Wiele wskazuje na to, że nowy zarząd wybierze potencjalny inwestor, który w drodze przetargu publicznego ma przejąć klub.

Od około roku z miastem rozmawia Szwajcar Paolo Urfer, który reprezentuje fundusz inwestycyjny z siedzibą w Dubaju. Kiedy na jaw wyszło nazwisko Urfera, szybko powiązano go z funduszem MADA GLOBAL. Urfer założył w Warszawie spółkę o nazwie FOOTBALL CULTURE POLAND Sp. z o.o., która jest bezpośrednio związana z MADA GLOBAL, o czym także informowaliśmy w ostatnich dniach. Udało nam się wówczas skontaktować ze Szwajcarem, ale nie chciał udzielać komentarza w tej sprawie.

Śląsk Wrocław jest w burzliwym okresie. Zespół desperacko walczy o utrzymanie w PKO Ekstraklasie, co może mieć niebagatelne znacznie w kontekście nadchodzącej sprzedaży klubu prywatnemu inwestorowi.…

Dopiero teraz postanowił odnieść się do potencjalnego przejęcia Śląska. W komunikacie wydanym przez MADA GLOBAL czytamy, że fundusz od ponad roku uważnie przyglądał się polskim klubom piłkarskim i analizował możliwości działania zarówno w ekstraklasie, jak i w 1. lidze. Informuje także, że spółka FOOTBALL CULTURE POLAND sp. z o.o. (“FCP”), której szefem został Paolo Urfer, stworzona została właśnie po to, by dokonać potencjalnego przejęcia jednego z klubów. To właśnie ten podmiot ma wystartować w przetargu zapowiadanym przez Jacka Sutryka.

– Wszystkie kluby, z którymi rozmawiamy, okazują nam wielkie zainteresowanie. Nie będzie to zatem decyzja prosta do podjęcia. Kluczowy będzie odpowiedni timing. Chcemy zamknąć transakcję w najbliższych tygodniach, aby móc rozpocząć przygotowywanie drużyny z myślą o następnym sezonie 2023/2024” – mówi sam Paolo Urfer.

Czym jest MADA GLOBAL Funds?

MADA GLOBAL ma status zaufanej instytucji finansowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To pozwala wierzyć, że wejście funduszu do polskiej piłki będzie czymś realnie dla niej korzystnym, a nie kolejnym przypadkiem typu kambodżański książę Vanna Ly w Wiśle Kraków, Niemiec Dieter Burdenski w Koronie Kielce itd. Oczywiście pod warunkiem, że w ofercie kupna pakietu większościowego Śląska Wrocław znajdą się zapisy, o których Urfer od dłuższego czasu mówi w rozmowach z Gminą Wrocław.

Dla miasta najważniejsza jest kwestia wieloletniego inwestowania w Śląsk Wrocław. Od dobrze umocowanego w ratuszu człowieka dowiedzieliśmy się, że fundusz MADA GLOBAL za pośrednictwem FOOTBALL CULTURE POLAND chce WKS kupić i przez okres kilku najbliższych lat pompować w piłkarską spółkę po około 20 mln złotych roczne.

Brzmi pięknie, ale czy znajdzie to odzwierciedlenie w rzeczywistości? Wszystkiego dowiemy się po rozpoczęciu przetargu i przeanalizowaniu ofert, jakie wpłyną do ratusza. Jeśli reprezentowane przez Urfera podmioty faktycznie chcą zainwestować w Śląsk, to czasu jest stosunkowo niewiele.

Co najważniejsze – jeśli miasto uzna, że żadna z ofert nie jest dostatecznie satysfakcjonująca pod kątem przede wszystkim planu inwestycyjnego i rozwojowego dla Śląska Wrocław, to po prostu go nie sprzeda. Wówczas pozostaniemy z układem, który jest obecnie, tzn. ponad 99 proc. akcji klubu pozostanie w rękach Gminy Wrocław, a jedynymi istotnymi zmianami przed nowym sezonem będą zmiany w zarządzie.