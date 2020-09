Firmy pożyczkowe muszą oddać klientom pieniądze. Jest decyzja

Obowiązek zwrotu części opłat wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z września ubiegłego roku. Dotyczy osób, które pożyczały pieniądze po wejściu w życie Ustawy o kredycie konsumenckim, czyli po 18 grudnia 2011 rok. Wyrok Trybunału dotyczy i banków i firm pożyczkowych. W lipcu informowaliśmy, że czternaście największych polskich banków porozumiało się z UOKiK w sprawie sposobu liczenia kwoty, która należy oddać.

Teraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że osiemnaście firm pożyczkowych zostało zobowiązanych do rozliczenia się z klientami na takich samych zasadach, jak ustalono z bankami. Trwają postępowania Urzędu, dotyczące kolejnych pożyczkodawców. Niezależnie jednak od tego jakie decyzje i wobec jakiej firmy wydał Urząd to każda ma obowiązek rozliczyć się z klientem. Bo tak wynika z wyroku Trybunału. Decyzja UOKiK ułatwia to rozliczenie m.in. dlatego, że wskazuje sposób wyliczenia kwoty należnej do zwrotu.