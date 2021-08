Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/11]

Filmowcy od wtorku opanują Wrocław. Przez cały sierpień w mieście będą kręcone zdjęcia do filmu [LOKALIZACJE, UTRUDNIENIA]

Wrocław to znany i lubiany plan filmowy. Od najbliższego wtorku, w wielu miejscach na ulicach miasta, pojawią się filmowcy. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta informuje, że trzeba się liczyć ze zmianą organizacji ruchu, zakazami parkowania, wyłączonymi z ruchu ulicami i mostami. Tak będzie od 3 sierpnia aż do 12 września 2021 r., choć nie codziennie. W naszym mieście kręcone będą zdjęcia do sześcioodcinkowego dramatu katastroficznego "Wielka Woda" w reżyserii Jana Holoubka i Bartłomieja Ignaciuka. Serial będzie można oglądać na platformie streamingowej Netflixa prawdopodobnie już w przyszłym roku.



Gdzie w najbliższych dniach pojawią się filmowcy? Sprawdź na kolejnych slajdach utrudnienia w mieście dzień po dniu. Przejdź dalej przy pomocy strzałek lub gestów na telefonie.