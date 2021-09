Festiwal Roślin we Wrocławu! Setki unikatowych okazów na giełdzie w Zajezdni Dąbie

Wśród klientów można zobaczyć starsze osoby, jak i studentów z pobliskich akademików Politechniki Wrocławskiej. Wynoszą z Czasoprzestrzeni po kilka lub nawet po kilkanaście okazów roślin doniczkowych. Co ważne pochodzą one prosto z hodowli, co wpływa na ich ceny. Te zaczynają się już od 5zł.

Festiwal roślin w Czasoprzestrzeni potrwa dziś do 20:00.

Jutro Zajezdnię Dębie można odwiedzać od 8:00 do 18:00.

Na odwiedzających czeka też kilkanaście foodtrucków.