Festiwal Pasibrzucha na Partynicach. Sprawdź, co będzie się działo [PROGRAM]

Festiwal Pasibrzucha to coś dla fanów burgerów i dobrego piwa. Rozpoczął się wczoraj i potrwa do niedzieli. Ale chociaż imprezę organizują twórcy popularnej burgerowni Pasibus, to festiwal to nie tylko jedzenie. Przewidziano również sporo atrakcji, takich jak pokazy tańca hula hoop i pole dance, pokaz barmański, pokaz iluzjonisty, fire show, beer joga, kino plenerowe i zawody picia piwa na czas oraz jedzenia na czas.

Najwięcej atrakcji można spodziewać się dzisiaj, 3 lipca. O godz. 11.00 będzie beer joga, o godz. 13.00 wystąpi popularny bloger, twórca Wrocławskich Podróży Kulinarnych, a po południu w programie są pokazy taneczne i iluzjonistyczne. O godz. 18.00 będą zawody picia piwa na czas. Po nich wystąpi Julia Pałac, tancerka pole dance i Damian Kość, iluzjonista. Następnie o godz. 21.00 zobaczymy pokaz tańca hula hoop, a pół godziny później czeka nas występ wieczoru, czyli fire show. O godz. 22.00 w ramach kina plenerowego zobaczymy film "Jak zostałem gangsterem".