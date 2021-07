Festiwal Castle Party 2021 w Bolkowie. Zobaczcie zdjęcia z tej wyjątkowej imprezy Dariusz Gdesz

Castle Party Bolków 2021. Na zamku w Bolkowie Festiwal Castle Party odbywa się już po raz 27. To największy festiwal muzyki gotyckiej w Polsce i jeden z największych w Europie. Na dolnośląską imprezę przyjechały do Bolkowa tysiące fanów rytmów gotyckich, industrial i elektro. Fani przygotowywali się do tego wydarzenia przez cały rok. Zobaczcie ich stroje i często przygotowywane specjalnie na to wydarzenia. Przejdźcie do galerii zdjęć z Castle Party w Bolkowie.