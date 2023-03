Felieton Gazety Wrocławskiej: Jazda bez trzymanki. O służbowym podróżowaniu we wrocławskim TBS-ie

W 2022 roku zapłaciła aż 250 tysięcy złotych, a tylko w grudniu to było 45 tys. zł. Oczywiście drenując kieszenie swoich mieszkańców. Ci twierdzą, że w ich obliczeniach wychodzi, iż pracownicy pokonują służbowo średnio 300 tys. km w roku, czyli 25 tys. km miesięcznie, czyli… 1200 km dziennie. A w grudniu to wyszło im nawet ok. 2,5 tys. km dziennie.

Ale przyjmijmy, że wszystko jest lege artis. W takim razie wiemy, kto przyczynia się do korków w mieście. Wiemy, kto dokłada swoje spaliny do smogu. Może ktoś obliczy ślad węglowy, jaki wytwarza TBS Wrocław? Okaże się zaraz, że wrocławska spółka może konkurować z ogromnym KGHM-em. Co na to włodarz miasta Jacek Sutryk, który tak dba o ekologię i czysty transport w mieście? Pracownicy TBS zrealizowanym przebiegiem biją na głowę zawodowego kierowcę ciężarówki.