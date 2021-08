"Fałszywa pandemia". Skandaliczna wystawa sklepu z dewocjonaliami

Właściciel sklepu Jerzy Motyka w kilku miejscach głoszone hasła podpisał własnym nazwiskiem, przy okazji za jej pośrednictwem informując, że nie ma zamiaru zaszczepić się przeciw koronawirusowi. Co więcej, sam zachęca, aby robić zdjęcia witryny i rozsyłać je znajomym.

-"Na tej wystawie jest tylko prawda" - możemy przeczytać.

Jerzy Motyka jest doskonale znany mieszkańcom Kłodzka i powiatu kłodzkiego. Głównie ze względu na swoje poglądy. To właśnie on w 2015 roku namawiał władze Świdnicy do zablokowania koncertu grupy Vader, która wykonuje muzykę deathmetalową. Kilka dni przed koncertem pojawił się w świdnickim klubie Bolko, gdzie modlił się i rozsypał sól egzorcyzmowaną. W 2017 roku Motyka próbował również odwołać burmistrza Kłodzka Michała Piszko. Pojawił się nawet na corocznych Mikołajkach na rynku, przebrany w strój biskupi św. Mikołaja.

Już w trakcie trwania pandemii koronawirusa stanął w obronie dr Anny Martynowskiej, która została zawieszona przez Okręgowy Sąd Lekarski we Wrocławiu za publiczne kwestionowanie istnienia pandemii koronawirusa.