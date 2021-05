Fabryka ogniw słonecznych nowej generacji otwarta we Wrocławiu

- Perowskity wykorzystuje się już w wielu krajach, ale unikatowość naszego pomysłu i technologii polega na tym, że drukujemy nasze ogniwa słoneczne na cienkiej folii polimerowej. To działa jak drukowanie przez wielką drukarkę atramentową - wyjaśniała Olga Malinkiewicz. Pochodząca z Warszawy fizyk, pracowała nad tą technologią od siedmiu lat. Dziś uroczyście otwarto fabrykę, która w ciągu roku może wyprodukować do 40 tysięcy mkw folii z nadrukowanymi ogniwami.

To - jak podkreślali twórcy fabryki – pierwsza na świecie linia produkująca ogniwa słoneczne na bazie perowskitu. Perowskity to minerały składające się z wapnia, tytanu i tlenu. Występują zarówno w naturze, ale też wytwarzane są syntetycznie.

- Można nimi pokrywać dachówki, nanosić na fasady budynków, a nawet na okna, czy żaluzje. Folia ma też trafiać na karoserie aut, żagle, namioty, odzież, obudowy tabletów i laptopów. Ogniwa nowej generacji zasilą drony, satelity – Możliwości w jakie możemy wykorzystywać perowskitowe ogniwa fotowoltaiczne jest mnóstwo. Na razie je testujemy, ale jeszcze w tym roku zamierzamy ruszyć z produkcją dla pierwszych kontrahentów - podkreślali Piotr Krycha i Artur Kupczunas z Saule Technologies. W tym roku planują też wejście na Giełdę Papierów Wartościowych.

Koszt wytworzenia ogniw perowskitowych jest porównywalny z tradycyjnymi, czyli krzemowymi. - Nie mogę ujawnić, ile kosztuje produkcja naszych ogniw, ale jestem pewna, że wraz z uruchomieniem masowej produkcji, ten koszt spadnie. Sam fakt, że do ich wytworzenia, a powstają w temperaturze pokojowej - potrzebujemy mniej energii stanowi przewagę tej technologii – przekonywała Olga Malinkiewicz. Podkreślała lepszą wydajność ogniw oraz ich trwałość. Na razie jest to 10 lat, ale przedstawiciele Saule Technologies przekonują, że będą w stanie wydłużyć ich żywotność do 25 lat. Jak podkreślali, w przeciwieństwie do ogniw krzemowych, są skuteczne także w sztucznym świetle.